口罩解禁想「修修臉」 慎選醫美

2023/02/21 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕隨疫情趨緩，國內口罩令陸續鬆綁，許多民眾因露臉機會大增，有意前往醫療院所諮詢醫美療程，台北市衛生局提醒民眾多留意醫美廣告，去年北市裁處四十七件違規醫療廣告，共開罰二六三萬元，常見違規包括優惠、團購、誇大療效等。

北市違規醫療廣告 去年開罰47件

衛生局表示，許多醫療院所會透過「體驗價」、「買一部位優惠加購另一部位」、「週年慶優惠」等宣傳吸引民眾購買整型、微整型醫美療程，但依醫療法規定，醫療機構不得以優惠、團購、直銷、消費券、預付費用、贈送療程或針劑等具有意圖促銷之醫療廣告宣傳。業者若是刊登誇大療效之醫療廣告，同樣會違反醫療法所稱「無法積極證明廣告內容為真實之宣傳」規定。

衛生局建議民眾，選擇美容醫學機構療程要多想、多問、多看，事先要檢視醫療機構開業執照與醫師執業執照，並充分與醫師溝通想改善部位，要由醫事人員親自執行療程及確實瞭解療程效果，並詳閱衛福部公告美容醫學處置同意書、要求開立收據；提醒民眾不要參加贈品、折扣、團購等不當招攬活動，也不要預付訂金、預購療程。

衛生局也提醒，整型、微整型醫美療程皆是醫療行為，「不滿意退費」並不適用，醫美療程就診程序與一般就醫流程相同，應由醫師親自診察後由醫師或醫事人員依法執行療程，若由諮詢師或美容師解說、執行療程，不符合醫療規範。

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