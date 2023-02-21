北市童行不安 國小通學巷不到3成

台北市議員吳沛憶調閱資料發現，全市不到三成國小周邊設有通學巷，使學童通行環境暴露高危險中。 （台北市交工處提供）

2023/02/21 05:30

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市曾被外媒冠上「行人地獄」污名，市長蔣萬安上任後要求各局處加強建置道路交通安全環境基礎設施，但台北市議員吳沛憶調閱資料發現，北市每年有高達四百卅多名學童因交通事故受傷，其中十八％是行走時發生意外，且全市國小周邊設有通學巷的不到三成，凸顯學童通行環境暴露高危險中。

交工處︰有廣義規劃 持續改善

對此，北市交通管制工程處科長江長恩表示，台北市所設通學巷除於上下學時段管制車輛進出類型外，廣義上另包含有規劃人行空間、實體行人道標線、限制車輛減速等通學巷，通學巷除透過黃綠底色增加顯著度外，近期也著手針對行人穿越線以彩色標記、透過黃色棋盤格等規劃，提升視覺顯著效果，第一階段即針對有通學巷的道路進行相關管制。

每年逾430童因交通事故受傷

吳沛憶指出，依據交通部二○一五至二○二一年統計，台北市累計超過三千名○到十二歲孩童因交通事故受傷，平均每年高達四百卅多人，而二○二一年數據顯示，有十八％的兒童是行走時發生意外，顯見建構有效孩童安全通行環境已是台北市重大交通議題。

議員︰新北逾半國小完成設置

吳沛憶根據交通局提供「台北市國小周邊通學巷盤點清冊」，發現全市一百五十四所小學中，竟不到三成、僅五十校設有通學巷，尚有一○四所小學未納入規劃，相較新北市兩百一十九所小學中，已完成一百卅九件，北市於通學交通環境明顯落後。

吳沛憶並指出，台北市通學巷僅是將標誌顏色更換為螢光黃綠底色，並於通學巷入口增設管制標誌，相較於新北市區分速度管理、人行安全、通學管制等措施，北市通學巷規劃顯然貧乏且缺乏跨局處整合，要求北市府應儘速全面設立、妥善規劃，才可保障學童人身安全、落實人本交通精神，創造真正友善學童通行環境。

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