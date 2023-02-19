違規訂外食 松山高中生挨罰舉牌示眾

台北市松山高中近日發生學生違規訂外食，被學校罰站舉牌，台灣青年民主協會痛批侵害學生人格，如同古代「洗門風」。（擷取自青民協會臉書專頁）

2023/02/19 05:30

罰站校門口 宛如「洗門風」 校方稱學生自願未強迫

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市松山高中近日發生學生違規訂外食，被校方要求手持宣導牌站在校門口，台灣青年民主協會痛批侵害學生人格尊嚴，宛如「洗門風」，校方昨稱是學生自發性的宣導，有當事學生發聲明承認違規，但不滿學校扭曲事實。松山高中學務主任張洸源說，他問過學生表示沒被強迫。

教育局︰雙方做法都不適合

北市教育局副局長陳素慧表示，高中職生的自主性較高，家長也同意，讓學生訂外食，各校自訂規定。松山高中此次訂外食事件，即使學生違規但站校門口舉牌宣導，校方也要評估適不適合，管教學生時目的與手段要一致，且比例相當，雙方做法都有不適合之處。

松山高中有五名學生，二月十七日中午站在校門口手舉著「不寫外食單，愛校做到翻」、「不寫外食單，別來讀松山」、「不寫外食單，請去自助餐」等標語，引起關注，學生說，因外食單申請程序繁瑣，沒申請外食單，遭校方懲處。

青民協會批侵害學生人格、尊嚴

台灣青年民主協會前天在臉書發文表示，許多學生認為縱使違反規定，如同古代「洗門風」般的處罰方式，是在羞辱學生，且違反教育法規，侵害學生人格與自尊。

校方昨在官網發聲明，指此事是學生的自發性宣導活動，並非處罰、也沒強迫。松山高中沒禁止學生訂外食，為顧及食安、垃圾、廚餘問題，訂外食須至校安中心填單申請；如未申請會透過輔導管教，除非連帶或衍生其他不當行為，否則不會進行懲處，不會「罰站」、「掛狗牌」、「洗門風」。

學生認違規 控舉牌示眾是校方提議

一名當事學生昨發聲明，校內買午餐都大排長龍，缺乏營養美味的選擇，但外食單申請程序繁瑣，才違規訂購外食。校方提出舉牌繞教學區一至五樓，他覺得有點丟臉，才提議在校門口舉牌，舉牌示眾是校方提議，學生有錯在先只能妥協。

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