入蔣萬安團隊引深藍反彈 蔡詩萍：愛之深責之切

2022/12/20 05:30

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長當選人蔣萬安日前公布媒體人蔡詩萍將出任台北市文化局長，卻引發深藍基層不滿，怒批蔡「藍皮綠骨」，甚至有悔投蔣萬安聲浪；對此，蔡詩萍昨受訪表示，本為自由媒體人、寫評論時沒想到會擔任公職，因此批藍也批綠，即便批評藍營也是「愛之深責之切」，但堅持中華民國台灣派立場從未改變，外界攻訐不盡公允，而廿五日交接後即會停止所有政治評論。

蔡︰25日後即停止政治評論

台北市政府昨進行第二場府級交接會議，由現任副市長彭振聲與準副市長李四川負責，蔡詩萍也首度出席，對於文化相關交接業務僅表示，實際工作內容待正式就職後，與兩位副局長、主任秘書等討論，並與市長的市政做搭配，待熟悉後再向外界報告相關規劃。

面對深藍支持者不滿，蔡詩萍表示，本為自由媒體人，撰寫評論時並不知會進入公職，因此批藍也批綠，若因此被稱為是「藍皮綠骨」或「綠皮藍骨」，都不盡公允，自己作為媒體人向來堅信原則，在政治立場上保持自由主義者，於台灣立場則堅守中華民國台灣派，從未改變。

蔡詩萍指出，許多藍營前輩如國民黨主席朱立倫、「戰鬥藍」要角趙少康都給予許多期望，也知自己對藍營的批評多是「愛之深責之切」，雖藍營內部部分人仍有意見，但「也不完全是衝著我」。

蔡詩萍強調，寫評論文章時的身分是媒體人，但廿五日交接後將成為市政府團隊成員之一，未來的工作就是為市民服務、協助台北文化界，因此廿五日交接上任後就會停止所有政治評論。

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