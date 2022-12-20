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    首頁　>　臺北市

    大貓熊「團團」解剖出爐 原發性腦瘤致癲癇

    2022/12/20 05:30

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市立動物園大貓熊「團團」因癲癇發作，醫療照管團隊十一月十九日決定讓團團在麻醉中沉睡。動物園當天完成病理解剖，並將採樣組織送驗，現在確定團團大腦罹患「肥胖細胞型星形膠質細胞瘤（Gemistocytic astrocytoma）」，為一種原發性腦瘤，也是造成癲癇原因。獸醫指出，團團大腦左側有液化壞死，腦部也萎縮。

    動物園醫療照管團隊及野生動物醫療顧問團召集人劉振軒說，十八歲的團團體重一○七公斤，在十一月十九日下午一點四十八分死亡，動物園當天二點三十分就開始解剖，檢查包括各臟器官肉眼變化、器官秤重、照相、採樣、組織病理及微生物檢測，團團大腦左側有液化壞死。

    劉振軒說，團團的腦為二六○克，體重一○七公斤，正常大貓熊的「腦重／體重」比例為二三八分之一，但團團的比例卻是四一二分之一，數據顯示腦部萎縮，組織大量被破壞。

    動物園發言人曹先紹表示，會盡可能完整地保存團團的皮毛、骨骼與活體細胞樣本，也希望未來透過教育解說，讓更多人知道團團的故事。動物園在特展館內設置追思看板，讓民眾悼念緬懷團團，看板將在十二月廿六日撤離，未來民眾可透過線上傳達對大貓熊家族的祝福與關懷。

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