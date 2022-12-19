接北市副市長？ 林奕華：不答假設性問題

2022/12/19 05:30

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市第三選區立委補選在即，而國民黨參選人王鴻薇因確診隔離中，昨由立委林奕華擔任分身至市場掃街拜會，但外界關注林奕華是否出任台北市副市長，林面對追問則低調稱，不回答「假設性問題」；至於正進行交接工作的現任台北市副市長彭振聲請假缺席交接會議，引發藍營議員砲轟，林奕華幫緩頰稱，彭振聲僅為代表，重點在於交接內容。

林奕華昨擔任王鴻薇分身，與議員徐弘庭、闕枚莎、陳炳甫、吳志剛等人至松江市場掃街拜票；而台北市長當選人蔣萬安陸續公布小內閣名單，但至今仍有一席副市長人選懸而未決，外界認為曾擔任蔣萬安競選總幹事、現又肩負交接小組召集人的林奕華呼聲最高，但疑因考量立委任期，至今未定。

林奕華昨被問及小內閣相關問題，低調表示，僅協助蔣萬安交接，不方便回答假設性問題；至於外界揣測林奕華是為避免立委補選，恐遲至明年二月一日再接任，林奕華依然重申，此為假設性問題，副市長人選須詢問蔣萬安本人。

而負責交接事宜的彭振聲缺席交接會議，由將接掌蔣市府地政局長的副秘書長陳信良出席，引發藍營議員砲轟、蔣團隊也頗有微詞；對此，林奕華幫緩頰稱，副市長僅是代表，重點是須將廿四項交接項目清楚了解，使蔣萬安上任時可無縫接軌，此為交接小組最重要工作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法