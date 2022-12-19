《台北市政總檢討系列5-教育篇》雙語教育缺師資 效果打折扣

台北市長柯文哲上任後力推雙語教育，但政策上路六年依舊處於師資不足的困境，遭議員質疑教育效果打折扣。圖為台北市教育局發表雙語教育白皮書，展示雙語教材。（資料照，記者方賓照攝）

2022/12/19 05:30

柯文哲推動6年 師資仍未到位 首創數位實驗高中 校長遴選卻從缺

記者蔡亞樺／特稿

「教育和醫學都需要不斷的創新，才能進步。」台北市長柯文哲對教育政策曾經做了這句註解，他任期間智慧教育、雙語教育、實驗教育持續推動，但雙語教育上路多年依舊處於師資不足的困境，數位實驗高中校長至今從缺。不過，柯引進EOD（市有建物及用地整合運用導向都市發展）概念改建五十年校舍，並帶入社福設施，善用校園空間，其所需經費龐大，對市府財政是一大考驗，都要由下任市長來傷腦筋。

EOD計畫改建老校舍 財政大考驗

柯文哲上個月發表「讓教育成為城市榮耀」專書，開心分享智慧教育的成果，校校有光纖網路、教室都有免費Wi-Fi、八十五吋觸控螢幕以及投影機，原本乏人問津的「酷課雲」因為疫情，點閱率超過千萬次，外縣市、僑校都在用。然而尷尬的是，去年停課首日竟然大當機，教育局緊急修復才收場。

疫情遠距教學 「酷課雲」點閱率暴增

柯文哲二○一六年出訪新加坡汲取雙語教育的成功經驗，隔年開始兩所小學先試辦，到今年已經有七十九校，柯更喊出四年後，全市國中小轉型為雙語學校，師資不足的挑戰仍在，教育局透過大學公費培育、代理教師增能真除、外籍教師協同教學等多管齊下，政策上路六年，師資依舊沒到位。

外師與本國師 教學現場磨合不佳

諸多議員對於師資缺乏致教育效果打折扣的質疑聲浪不減，教甄過程還發生國文老師考英文卻不考中文的怪象，外師與本國教師在教學現場也出現無法磨合的問題，更讓台北市長當選人蔣萬安參選期間嘲諷「方法要用對」，柯文哲本月中旬二度出訪，想再借用新加坡經驗設法修正雙語政策。

影視音實驗教育機構 招生不理想

實驗教育也是柯文哲任內力推政策，先是成立台北市影視音實驗教育機構（TMS），打著北市第一所公立實驗學校，但招生都不理想，六年前剛開始有將近一五○人報名，逐年降低，到去年僅剩下十八人，儘管今年稍有增加，也回不到過往的成績。

部分國中小轉型實驗校 逃過廢校

不過，柯市府將部分國中小成功轉型為實驗學校，吸引家長讓孩子報名就讀，不用面臨廢校的問題。柯另一全國創舉，設立第一所數位實驗高中，十人報名校長，未料遴選結果從缺，新學期沒有校長，教育局已趕緊公告簡章啟動新的遴選，後續還要跑行政程序，來不及在柯卸任前完成了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法