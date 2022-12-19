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    寒流來襲》台北車站、萬華 設街友避寒所

    寒流來襲，台北市社會局鼓勵街友入住避寒所。（台北市社會局提供）

    寒流來襲，台北市社會局鼓勵街友入住避寒所。（台北市社會局提供）

    2022/12/19 05:30

    〔記者蔡思培／台北報導〕今年入冬以來最強寒流來襲，台北市低溫下探十度，台北市社會局連續兩晚在台北車站、萬華區開設街友避寒所，鼓勵街友低溫期間入住，並致贈暖暖包與防疫口罩給街友。

    社會局十二月十七日、十八日連續兩晚啟動街友低溫關懷服務，開設街友避寒所，並出動社工至台北車站、艋舺公園及萬華車站等處，逐一告知街友避寒所開設訊息。衛福部長薛瑞元、政務次長李麗芬、社會局長周榆修十七日晚間也至艋舺公園、萬華避寒所及台北車站探訪街友，致贈暖暖包與防疫口罩，勸導入住避寒所。

    周榆修提醒，低溫期間，長輩與體弱者應多加留意身體狀況，民眾若有禦寒物資需求者，經社工評估後可就近向社會局各區社會福利服務中心領取；街友若有低溫期間收容需要，可撥打一九九九求助，周也提醒有飲酒習慣者不要喝酒取暖，以免失溫。

    寒流來襲，社會局十二月九日已啟動全市街友大夜訪，由十二區社福中心針對轄區內街友進行訪視關懷並發放禦寒物資，社工也逐一勸導街友入住中途之家或返家，以保障生命健康安全。社會局也針對台北車站、萬華區等街友聚集處成立臨時避寒所，未設置任何入住條件，鼓勵街友前往避寒所過夜。

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