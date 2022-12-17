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    首頁　>　臺北市

    李四川首度率隊交接 彭振聲卻缺席

    2022/12/17 05:30

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市準副市長李四川昨下午率領交接團隊，首度進到台北市政府與市府局處進行府級交接，身為市府交接小組召集人的台北市副市長彭振聲請假缺席，僅派副秘書長、都市發展局長參加，令蔣萬安交接團隊感到訝異。

    市府︰彭另有行程請假

    彭振聲電話未接，無法取得回應。台北市政府副發言人魏佑任表示，市府團隊針對交接工作已事先妥善安排，彭振聲因行程衝突已預先向召集人林奕華請假，由副秘書長陳信良代理，與會的相關接任首長對於市政業務也都相當熟稔，交接會議過程圓滿順利。

    台北市長當選人蔣萬安本月五日率交接團隊拜會市長柯文哲，討論交接事宜，蔣萬安當面邀請柯文哲參加跨年晚會一起與市民倒數，不過柯文哲笑稱，他跨年不是在家裡讀書就是在睡覺，這是他兒子才來參加的，「我怎麼會來參加那個，所以盡量不要找我」，給了蔣萬安軟釘子。

    柯文哲指派彭振聲擔任交接小組召集人，蔣萬安則交由競選總幹事林奕華負責。昨天下午李四川偕同林奕華赴市政府交接，彭振聲卻缺席，事先口頭向林奕華說，「有事要回高雄」，連下週一的交接行程，彭也已經請假。

    據了解，昨日交接屬於市府層級，雙方由副市長率領，除了交接小組召集人，還包括秘書長、都發局長參加，彭振聲沒到，市府秘書長陳志銘也沒參加，僅由副秘書長李得全和陳信良出席，而陳信良未來將留任蔣萬安小內閣，擔任台北市地政局長，蔣團隊私下形容「好像自己人在開會」。

    李四川受訪時表示，昨天討論十幾項的都市計畫通盤檢討，這些所有的狀況，像是大彎北段都市計畫，就是這些都市計畫的檢討，下週再約，也是有府級交接。

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