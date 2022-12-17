台北熊好券終極加碼剩2天可用 議員批大撒幣

2022/12/17 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府發行的熊好券二．○預計發行八十一萬餘張、總經費五．二億元，其中追加預算四．四七億元，使用期限僅到本月十八日，但台北市政府昨「終極加碼」，對符合資格者加發兩張加碼券，使用期限卻剩不到七十二小時，台北市議員許家蓓質疑，熊好券使用率低，才選在使用期限截止前大放送且過於倉促，住宿券難以在短時間使用，最後熊好券淪為半吊子振興，應提出檢討報告。

市府︰助商家振興 無消化預算問題

不過北市府未對使用率低、住宿券短時間無法使用提出回應，僅表示熊好券二．○操作方式是如何在限定期間內透過波段加碼提升消費次數，達到短期刺激消費目的，經大數據評估使用率，使其能在預算額度內發揮最大效益，以實質協助商家導客並創造收益。

北市府指出，熊好券是以數位票券的模式執行，並非發放現金，因此沒有消化預算的問題出現，北市府鼓勵中獎者在期限內使用熊好券消費，協助台北市的商家在限定期間內再振興一次。

為振興疫後經濟，北市府花費五．二億推出六款熊好券二．○，並於十月廿五日抽獎，市府要求必須於十二月十八日前使用完畢，僅有不到兩個月的時間使用，當時已被多位議員批評難有振興效果。

許家蓓︰半吊子振興 應提檢討報告

許家蓓表示，為衝高使用率，市府再度加碼，登記過熊好券的民眾都可獲加碼券各一張，等於「人人有獎」，讓人質疑是因使用率差，才選在使用期限截止前大放送，只是民眾反映住宿券難在這兩天使用、抽到農好券的民眾使用通路較其他票券少，又遇到農會週末休息，等於僅剩一天可使用。

許家蓓批評，熊好券使用期限截止在即，使用率不佳，最後三天突然大放送，僅為救使用率，是否過於倉促，此舉根本消極卸責，讓熊好券淪為半吊子振興，台北市長柯文哲必須提出檢討報告，不要把責任推給下一任市長。

台北市議員陳怡君也批評，柯文哲曾批評「台灣政治文化就是大撒幣」的弊端，更曾表示大撒幣就是在「欺騙市民」，如今柯更把大撒幣發揮到淋漓盡致，趁市長卸任前，榨乾市府資源、虛耗公帑。

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