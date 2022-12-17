長照缺工 高中職護理、照服科搶手

台北市私立開南高中設立長照醫事菁英班，培養學生專業知能。（開南高中提供）

2022/12/17 05:30

北市就服處今年釋逾1400長照職缺 產業求才孔急 成為升學就業新趨勢

〔記者蔡亞樺／台北報導〕後疫情時代來臨，醫事產業前景看好，加上政府力推長照政策，人力需求量能大增，北市就業服務處今年釋出逾一千四百個長照職缺，僅次於產業規模本就龐大的餐飲業及零售業，可見求才孔急，因此人才培育不可或缺，大專院校、高中職設立相關科系，成為升學就業新趨勢，台北市國中畢業生選校志願出現「淡水馬偕、新店耕莘、內湖康寧、首都開南」醫護四腳督的新名號，其中首都開南便是台北市私立開南高中設立長照醫事菁英班，招生成績也逆勢成長。

社局︰身心靈照護 提升專業度

北市社會局統計，市府列管的老人福利機構九十七家、日間照護中心五十一家，加上數十家的住宿型養護機構，私人經營開設的長照機構更超過百家。社會局科長楊雅茹說，未來長照人口再上升，需要更多年輕人加入，長照機構種類多元，人才需求不再只是著重於體力活，身心靈各方面照護需要更為細膩與專業，因此專業度提升是重點。

而高齡化在台北市發展速度之快，是六都第一個超高齡直轄市，北市三所私立學校看準國內長照人才需求，四年前向北市教育局申請設立照顧服務科，開南高中從幼兒、青年及高齡的全齡照護，搭配醫事類選修課程，讓學生擁有長照專業知能及技能外，未來還能跨足護理、物理治療師甚至藥師領域。

開南長照醫事菁英班 招生亮眼

開南高中照服科逐步發展為精緻教育的「長照醫事菁英班」，打破大眾對長照產業存有社會地位低落、薪資不高等印象，今年設立兩班菁英班、每班約四十至五十名學生，幾近額滿，與三大護校淡水馬偕、新店耕莘、內湖康寧，旗鼓相當，成為國九生填志願的新選擇。

國中生選校 出現「醫護四腳督」

開南高中校長胡毓富指出，台灣亟需優秀的醫事人才，馬偕、耕莘、康寧護校用心培育基礎人才，開南「長照醫事菁英班」在少子化浪潮中逆勢成長，也是全台唯一擁有日照中心的高中職，過去學生以為成績不好，沒機會從事藥師或物理治療師，現在機會變多。

苗栗縣仁德醫專董事長鍾佳穎表示，近年全世界受到武漢肺炎疫情影響，越來越多學生選擇醫藥、護理相關科系就讀。藥劑生全國聯合會理事長張振芳說，台灣醫事人才支應龐大的醫療相關產業及醫療需求，馬偕、開南、耕莘、仁德積極培養護理、藥學與長照相關跨領域人才，使台灣醫事產業走向正確道路。

求職市場最能反映長照人才的需求，根據就服處統計，今年一月到目前為止，老五老基金會、創世基金會、伊甸基金會、恆安老人照護中心等多達卅家的長照機構與團體，參加就服站微型徵才與市府舉辦大型就業博覽會，釋出工作機會超過一千四百個。

長照就業獎勵 最多可領10.8萬

就服處長何洪丞說，為鼓勵民眾從事缺工產業，中央編列經費補助長照職缺，任職期間可申請就業獎勵津貼，前六個月每月發放五千元、七到十二個月每月發六千元，十三到十八個月每月發七千元獎勵，就業越久領得越多，最長發給十八個月、十萬八千元。今年一月至十一月領取獎勵逾三千人次、金額一千八百多萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法