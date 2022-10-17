機車業後援會成立 陳時中允增排氣檢驗費補助

民進黨台北市長候選人陳時中昨出席機車業後援會成立大會。（記者陳嘉怡攝）

2022/10/17 05:30

〔記者陳嘉怡／台北報導〕年底九合一大選倒數計時，民進黨台北市長候選人陳時中昨天出席機車業後援會成立大會，陳時中端出選舉政見，表示未來當選市長後，將調整機車排氣定期檢驗費、廢輪胎回收機制等，並承諾一定會積極與中央合作，協調提升機車業者相關補助經費，並輔導傳統機車行轉型，讓機車行有能力承接電動機車維修工作。

陳時中競選市長機車業後援會昨成立，由台北市機車商業同業公會理事長謝顯昌擔任會長，行政院副院長沈榮津也到場支持。

陳時中表示，機車對市民是一個非常重要的交通工具。根據台北市交通局統計，民眾使用機車的占比高達四分之一。他提到，機車業者長期關注的議題，包括許久未調整的機車排氣定期檢驗費、電動機車轉型的輔導等，承諾未來當選市長後，一定會與中央合作，幫助提升相關補助經費。

在活動現場，陳時中也直接開口詢問台下的沈榮津「能否將排氣定期檢驗費從八十元調整到一二○元？」沈榮津當場正面回應，之後會和相關部會研議討論，引來現場眾人的歡呼聲及掌聲，場面相當熱絡。

陳時中也提及，廢輪胎回收是推動循環經濟很重要的工作之一，未來也會推動這項工作，並提供電動機車修理技術輔導。他強調，產官合作的目標就是要服務台北市民，未來當選市長，他會朝這個方向努力。

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