為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    機車業後援會成立 陳時中允增排氣檢驗費補助

    民進黨台北市長候選人陳時中昨出席機車業後援會成立大會。（記者陳嘉怡攝）

    民進黨台北市長候選人陳時中昨出席機車業後援會成立大會。（記者陳嘉怡攝）

    2022/10/17 05:30

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕年底九合一大選倒數計時，民進黨台北市長候選人陳時中昨天出席機車業後援會成立大會，陳時中端出選舉政見，表示未來當選市長後，將調整機車排氣定期檢驗費、廢輪胎回收機制等，並承諾一定會積極與中央合作，協調提升機車業者相關補助經費，並輔導傳統機車行轉型，讓機車行有能力承接電動機車維修工作。

    陳時中競選市長機車業後援會昨成立，由台北市機車商業同業公會理事長謝顯昌擔任會長，行政院副院長沈榮津也到場支持。

    陳時中表示，機車對市民是一個非常重要的交通工具。根據台北市交通局統計，民眾使用機車的占比高達四分之一。他提到，機車業者長期關注的議題，包括許久未調整的機車排氣定期檢驗費、電動機車轉型的輔導等，承諾未來當選市長後，一定會與中央合作，幫助提升相關補助經費。

    在活動現場，陳時中也直接開口詢問台下的沈榮津「能否將排氣定期檢驗費從八十元調整到一二○元？」沈榮津當場正面回應，之後會和相關部會研議討論，引來現場眾人的歡呼聲及掌聲，場面相當熱絡。

    陳時中也提及，廢輪胎回收是推動循環經濟很重要的工作之一，未來也會推動這項工作，並提供電動機車修理技術輔導。他強調，產官合作的目標就是要服務台北市民，未來當選市長，他會朝這個方向努力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    臺北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播