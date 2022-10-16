4行程同台 黃珊珊與柯「黏緊緊」

↑無黨籍台北市長候選人黃珊珊發表第二本書。（記者楊心慧攝）

2022/10/16 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕無黨籍台北市長候選人黃珊珊昨天下午出席民眾黨北市議員候選人吳怡萱、陳宥丞競選活動，並和民眾黨主席、台北市長柯文哲合體，替民眾黨「小雞」拉票，黃珊珊昨還發表第二本書「城市・程式」，書中記錄擔任北市副市長的工作和心得，現場多位北市府局處首長在台下力挺，黃珊珊表示，政府存在的目的就是服務人民，讓人民的生活愈來愈好。

柯文哲於黃珊珊新書發表會致詞表示，從這本書可看出黃珊珊的城市治理願景，市長選舉至今，其他候選人還要證明是否能當市長，但黃珊珊不用，可以直接上手，這段時間也已證明當市長沒問題；他酸其他兩位候選人，一個仇恨值高、一個沒有能力。

多位北市府局處首長昨出席黃珊珊新書發表會，包括副市長彭振聲、社會局長周榆修、消防局長吳俊鴻等。黃珊珊與主持人吳若權對談時說，服務民眾廿多年來，她始終堅持「公平正義」及「以人為本」，政府存在目的就是服務人民，因此城市治理必須以人為本，從「人」的角度來思考施政方向。

新書發表 市府多名官員出席

黃珊珊昨有四個公開行程和柯文哲同台，包含客家文化主題公園開幕式、吳怡萱「走過疫情 怡起為萬華加油」活動、陳宥丞粉絲見面音樂會及黃的新書發表會，媒體問是否和柯「黏緊緊」拉抬選情？黃珊珊說，柯文哲幫她的書寫序，當然要邀請。

在陳宥丞粉絲見面音樂會中，柯文哲致詞時提到，為什麼國民黨台北市長候選人蔣萬安的票比較高？因為怕民進黨台北市長候選人陳時中當選，他看過民調「陳時中不會當選」，所以恐懼解除後，請大家投一個比較好的人。柯的這一番言論似乎頗有「棄保」意味。

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