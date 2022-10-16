倡議多元共榮 新住民挺陳時中

民進黨台北市長候選人陳時中出席「新住民挺阿中」座談會，新住民代表當場送上各自國家的特色吉祥食物。（記者何玉華攝）

2022/10/16 05:30

維持文化傳承 增設新住民長期庇護所 安置受暴婦女 「市府就是你的娘家」

〔記者何玉華、蔡亞樺、楊心慧／台北報導〕民進黨台北市長候選人陳時中昨提出「多元共榮、培力發展、貼心照顧」三個方向的新住民政策，並計劃設立「新住民日」、成立新住民共學平台及教育推廣學分班，以及增設新住民長期庇護所，同時參考新住民建議，推動新住民產業園區。

提新住民政策三個方向 異中求同

陳時中由黨籍北市議員候選人劉耀仁、洪婉臻、邵維倫陪同出席「新住民挺阿中」座談會；有代表建議延長受暴新住民庇護期、設置新住民創意產業園區、加強新二代母國文化教育等，陳時中強調，新住民來自四方，但大家的未來都是一樣的，都是在台北，未來政策會以異中求同出發，讓大家在台北過得愉快，同時維持文化的傳承，市府也要負起受暴婦女的安置，因為「市府就是你的娘家」。

陳時中說，將提升新住民事務委員會中新住民代表的比例達三分之一，將十二月十八日設為「新住民日」，當週為「多元文化週」；成立新住民共學平台、教育推廣學分班、建立新二代人才庫；一行政區一個單一窗口，增設長期庇護所。

士林葫蘆寺巡安起駕 與小英同場

另外，陳時中昨再度到士林區葫蘆寺參加水陸除瘟巡安起駕大典，與總統蔡英文同場；國民黨市長候選人蔣萬安在儀式前先到場致意後離開，無黨籍候選人黃珊珊雖與蔡英文、陳時中同場，但互動有限，在上香獻禮儀式後就離去。

蔡英文致詞時指出，過去兩年疫情起起伏伏，感謝各宮廟為社會注入更多能量，也肯定陳時中在疫情中的表現，帶領全民團結，而在各大神明的保佑下，把疫情控制下來，在重新開放國門後，希望大家團結一起拚觀光、拚經濟。

走訪信維大樓 感同身受住戶的痛

陳時中下午出席信維大樓所有權人會議，由管委會主委廖廣志帶領了解屋況；雖然大樓外牆掛布條表態支持黃珊珊，蔣萬安也在昨天掛起布條，但陳時中說，他是來解決問題，不只是選舉行程，住戶的痛苦他感同身受，大樓改建也有必要性，這是每一位候選人都會重視的問題，未來當市長也一定會努力解決，團隊會研議更符合人性、住戶權益的方法。

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