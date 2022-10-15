陳時中首場廟口開講 人潮爆滿

民進黨台北市長候選人陳時中（中）前晚在北投福星宮開講，民眾反應熱烈。 （陳時中競選總部提供）

2022/10/15 05:30

以政策為選戰主軸 推出12場 前晚北投福星宮廟埕擠滿支持者 獲熱情回應

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長候選人陳時中以政策為選戰主軸，再推出十二場「廟口開講」，首場在北投福 星宮舉辦，廟埕擠進滿滿的人潮，原定十五分鐘硬是講半小時，民眾熱情回應，陳時中更堅定相信民眾在乎政策；競總發言人吳思瑤表示，未來還會在十一個行政區陸續舉辦，與民眾近距離說明在地的政策內容，民眾是很有感的。

陳時中堅定相信民眾在乎政策

陳時中昨一早出席士林區葫蘆寺佛祖千秋團拜祝聖大典，提到國門重新開放，相信疫情一定會早日消退，經濟可以振興；未來他當市長會努力保存、振興宮廟文化，以及與經濟的連結，讓大家生活更好。

他也提到前晚舉辦的首場「廟口開講」，民眾非常多，反應也熱烈，演講半小時都沒人離開，還都聽的認真，聽到喜歡的政策，會主動鼓掌說「好」給他回饋；他說，和選民互動是一件非常好、且是候選人應該要做的事，選舉要走回正軌，候選人與選民近距離接觸，提出貼近當地民意的政策，也接受檢驗。

他下午拜會新創公司「阿物科技」創辦人林思吾，林思吾說，北市新創產業做得不錯，但與中央合作要再加強，如國發會、金管會等，才能幫業者從初創、成長期進到成熟期。而成熟期業者對資金、全球擴張、在地市場及人才的需求，也需要政府協助。

將設國際事務局 與國際城市對接

陳時中回應，未來成立的國際事務局可以提供國際城市對接、蒐集資料，讓業者專心研發，以「北市隊」的方式開拓國際市場；思考政府以投資者的角色介入提供資金，同時不介入商業發展，得到的資金回饋再投入扶植業者，形成正向循環。

林思吾轉送讀國小的女兒畫給陳時中的卡片，卡片上畫著大大的口罩、酒精，防疫計程車，表達對陳時中在防疫上的感謝，祝他「長命百歲」，陳時中拿到卡片後說「這是非常大的正能量」，開心的與吳思瑤、莊瑞雄討論許久，顯得相當開心。

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