蔣萬安、柯文哲同台 同聲批綠

國民黨台北市長參選人蔣萬安（前排右一）、台北市長柯文哲（前排右三）昨出席台北市議員侯漢廷（前排右二）新書發表會。（記者羅沛德攝）

2022/10/14 05:30

〔記者蔡思培、鄭名翔／台北報導〕新黨台北市議員侯漢廷昨舉行新書發表會，台北市長柯文哲、國民黨台北市長參選人蔣萬安、前國民黨主席洪秀柱皆出席，意外促成另類「藍白合」。柯、蔣兩人雖在台下無互動，卻都在致詞中大批民進黨，柯批「三分防疫，七分政治」；蔣則質疑民進黨防疫是為了自身利益、意識形態。

柯文哲致詞說，以前每講一個防疫政策就被Ｋ，幾天後政策就被抄，他還批評，前衛福部長陳時中真正踩到他的紅線是阻擋輝瑞（BNT）疫苗，不買就算了，鴻海、慈濟要採購卻要擋。

蔣萬安致詞砲口也對準民進黨，強調他在立法院第一個提出防疫紓困條例，卻被綠營立委反對，後來行政院也提出相關紓困，質疑民進黨政治凌駕專業防疫。蔣也稱，他以前就說高端若無WHA、國際認證，接種要出國會有困難，現在日本開放自由行果真只承認國際認證疫苗，當時民進黨作為只為自身利益與意識形態。

國民黨台北市議員秦慧珠下週四將成立競選總部，預計邀請蔣萬安、前高雄市長韓國瑜。蔣昨表示，共同目標是希望藍營議員全壘打，當然有機會碰到韓國瑜。

針對柯文哲、蔣萬安都為侯漢廷站台，黃珊珊昨表示，侯出書是好事，柯不分黨派，只要好的人、對的事都會去道賀，不必過多聯想。

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