為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    蔣萬安、柯文哲同台 同聲批綠

    國民黨台北市長參選人蔣萬安（前排右一）、台北市長柯文哲（前排右三）昨出席台北市議員侯漢廷（前排右二）新書發表會。（記者羅沛德攝）

    國民黨台北市長參選人蔣萬安（前排右一）、台北市長柯文哲（前排右三）昨出席台北市議員侯漢廷（前排右二）新書發表會。（記者羅沛德攝）

    2022/10/14 05:30

    〔記者蔡思培、鄭名翔／台北報導〕新黨台北市議員侯漢廷昨舉行新書發表會，台北市長柯文哲、國民黨台北市長參選人蔣萬安、前國民黨主席洪秀柱皆出席，意外促成另類「藍白合」。柯、蔣兩人雖在台下無互動，卻都在致詞中大批民進黨，柯批「三分防疫，七分政治」；蔣則質疑民進黨防疫是為了自身利益、意識形態。

    柯文哲致詞說，以前每講一個防疫政策就被Ｋ，幾天後政策就被抄，他還批評，前衛福部長陳時中真正踩到他的紅線是阻擋輝瑞（BNT）疫苗，不買就算了，鴻海、慈濟要採購卻要擋。

    蔣萬安致詞砲口也對準民進黨，強調他在立法院第一個提出防疫紓困條例，卻被綠營立委反對，後來行政院也提出相關紓困，質疑民進黨政治凌駕專業防疫。蔣也稱，他以前就說高端若無WHA、國際認證，接種要出國會有困難，現在日本開放自由行果真只承認國際認證疫苗，當時民進黨作為只為自身利益與意識形態。

    國民黨台北市議員秦慧珠下週四將成立競選總部，預計邀請蔣萬安、前高雄市長韓國瑜。蔣昨表示，共同目標是希望藍營議員全壘打，當然有機會碰到韓國瑜。

    針對柯文哲、蔣萬安都為侯漢廷站台，黃珊珊昨表示，侯出書是好事，柯不分黨派，只要好的人、對的事都會去道賀，不必過多聯想。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    臺北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播