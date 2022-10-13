蔣萬安南港掃街 蒐集基層民意

國民黨台北市長參選人蔣萬安（中）前往成德市場掃街，受到民眾熱情歡迎。（記者田裕華攝）

2022/10/13 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安規劃「萬安作伙行、台北百面贏」走訪北市各行政區，昨天來到最後一站南港區。蔣萬安帶著台北市議員、多位里長從玉成福德宮出發，拜會晨運團體，再到成德市場與攤商搏感情，蔣表示，在行腳過程獲得很多市民需求、關心議題，對台北市政擘劃的願景會更具體、更有方向。

蔣萬安昨進行「萬安作伙行、台北百面贏」，前往南港區基層掃街拜票。上午在議員陪同下從玉成福德宮出發，拜會玉成公園的晨運團體，許多民眾上前要求合影，即便現場飄雨，仍有民眾站在街邊熱情高喊「凍蒜」。

蔣萬安隨後到成德市場拜會攤商及採買市民，有攤商送上象徵「大吉大利」的橘子，也有店家贈包子祝福「包中」，更有選民專程拿著蔣萬安的新書《台北。萬安》請他簽名。

昨天南港區是「萬安作伙行、台北百面贏」最後一站，蔣萬安表示，一直規劃走訪十二個行政區深入基層，實際了解各區的需求與問題所在。蔣說，他藉由勤走更了解地方上市民朋友的想法，包括商圈如何振興、市場如何加速改建、魚市場環境如何改善等，都是透過行腳、勤走基層得到最大的收穫。

父母未助選 蔣萬安：在家忙帶孫

針對台北市長柯文哲日前稱蔣孝嚴至今未幫蔣萬安站台是身上太多炸彈怕引爆，更酸蔣萬安喊「集中選票」，從頭到尾只有這招，一定不敢談政見、辯論。蔣萬安昨回應，柯市長並不是市長候選人，不清楚十一月五日就要進行辯論。蔣也說，他馬上要成為三寶爸，他的爸媽都在家忙著帶孫子。

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