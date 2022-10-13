陳時中湖港拜票 洗頭客人熱情擁抱

民進黨台北市長參選人陳時中（中）到成德市場拜票，熱情攤商送上「菜頭」象徵好彩頭。（陳時中競選總部提供）

2022/10/13 05:30

一早在內湖展開首場路口拜票 籲挺18歲公民權 後至市場掃街 攤商送菜頭 預祝高票當選

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中站路口拜票，首場選在他提出要改善交通的內湖區，陳時中表示，希望大家支持十八歲公民權，後續還有多場站路口拜票；在成德市場、中研市場拜票時受到攤商熱烈歡迎，路經一家理髮店時，老闆直接跑出店外熱情打招呼，店內洗頭客人更給陳時中一個熱情擁抱，陳事後在臉書回憶大讚老闆洗頭技術高超，「泡沫都沒流下來」，在緊張的選戰增添溫暖氛圍。

陳時中發文稱讚 選戰添溫暖氛圍

陳時中競選團隊昨天早上八點不到就出現在內湖區民權東路、金湖路口拜票，陪同的包括競總發言人、立委莊瑞雄，市議員參選人李建昌、江志銘、王孝維、何孟樺、吳郁瑾及青年部的年輕人，他們向路過的車輛揮手致意，並高喊口號「支持十八歲公民權 台北挺青年」。

由於時間還早，尚未出現車潮，陳時中站路口初體驗，一開始有些生澀，慢慢的才自然些，有附近大樓居民在陽台抗議聲量擾人，陳時中隨即致歉，後來受訪時表示，以後會注意將音量降低，整個路口拜票約進行了卅分鐘。

母雞帶小雞 市議員參選人陪同

陳時中隨後前往成德市場，受到攤商熱烈歡迎，陳時中笑瞇瞇地打招呼致意，面對要求合影來者不拒，還有人自備陳時中「溫暖的魄力」一書要求簽名，也有攤商送上「菜頭」、蒜苗，熱情的預祝他高票當選，「凍蒜」聲不斷。

陳時中經過一家理髮店時未作停留，理髮店老闆直接跑出來喊住陳時中說「怎麼沒來我這？」陳時中笑著說「抱歉」，接著進入店內與正在洗頭髮的客人打招呼，客人熱情的給他一個擁抱，讓他印象相當深刻；後來還在臉書發文提到此段過程，尤其老闆繼續幫客人洗頭，「泡沬都沒流下來，真正厲害」。

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