台北大巨蛋防火避難 內政部審查通過

2022/10/13 05:30

〔記者鄭名翔、何玉華／台北報導〕台北體育文化園區（大巨蛋）防火避難性能已通過內政部審查，台北市政府昨證實，待內政部正式認可函文市府後，便可進行第四次建築執照變更，大巨蛋目前工程進度達九十七％、預計最快明年一月竣工，市府也自信遠雄將會撤銷國賠訴訟，拚六月試營運，爭取舉辦國際棒球賽做為大巨蛋啟用後首場賽事。

工程進度97％ 最快明年一月竣工

台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩指出，大巨蛋尚有捷運板南線結構修復、屋頂光害改善、與遠雄議約及要求撤銷國賠等問題，市府正審議遠雄未來營運期間的投資執行企劃書、權利金議約等，全數完成後才核發使照。

雖大巨蛋有重大進展，內政部與北市府交火未歇；內政部次長花敬群前天臉書開砲，北市府在避難層認定上前後反覆，幾經內政部催促才敢表態，排煙檢測則是遠雄遲不願依據國家標準提報，市長柯文哲屢屢包庇，遲至上月才肯配合，後才得以審查通過。

民進黨台北市長參選人陳時中昨受訪認為，北市府及遠雄遲至上月底才提出防煙審查，拖延許多時間，強調必在安全前提下儘速使大巨蛋啟用。

無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨批評，花敬群仿已成為競選總幹事、一直做政治操作；北市府發言人陳智菡砲轟，若非中央刻意卡關，大巨蛋必能更早啟用，更嗆陳時中對大巨蛋議題無知，譏諷「批評要有腦」。

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