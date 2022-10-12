陳時中北投拜票 攤商盼常來

民進黨台北市長參選人陳時中（中）昨前往北投區自強市場拜票，向選民致意爭取支持。 （記者朱沛雄攝）

2022/10/12 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中昨上午前往北投區自強市場掃街拜票，有阿嬤級攤商熱情對他說，歡迎到自強市場，希望他能常來走動；陳時中下午則走訪西門町，並到台北天后宮參香祈福，期望疫情早日過去，經濟趕快振興起來，他還談到小時候就常西門町吃飯、看電影，幾乎是每週至少來一次，如今經過一些店就會想起當年的回憶。

陳時中上午先到自強市場掃街拜票，北投區市議員林世宗、陳慈慧、陳賢蔚、鍾佩玲及議員參選人林延鳳皆到齊，陳時中發揮母雞帶小雞的精神，無論是年輕或年長的攤商都上前握手、合照，人氣強強滾。

批蔣深蹲政見 陳︰講笑話為先

國民黨台北市長參選人蔣萬安拋出「深蹲換車票」政策，引發熱議，更帶領「深蹲」風潮，媒體詢問目前藍綠皆效仿深蹲，蔣萬安似乎歪打正著帶起話題，陳時中酸說：「我想他的政見都以講笑話為先吧。」

訪西門町 陳︰兒時回憶上心頭

陳時中下午走訪西門町，他接受媒體訪問時表示，小時候就在西門町走來走去，很多親戚朋友住在這裡，經過一些店回想起兒時的回憶，確實很多地方有改變，但回憶都還在，以前從幼稚園到高中，每週至少到西門町一次，除了吃東西還會看電影、買好玩的東西。

另外，傳出國民黨擔心台北市長選戰發生棄保效應，恐難勝選，陳時中指出，相信他們自己做的民調或內部資料應該是很清楚，他們的選票分散得很厲害，所以不斷呼喊要團結。

無黨籍台北市長參選人黃珊珊前天參加民進黨籍里長舉辦的活動，「巧遇」民進黨北市議員王世堅，陳時中前天表示「黨有黨紀」。陳時中昨再被問到此事時表示，媒體提問應該精確一點，王世堅是共同參加別人的活動，這毫無問題，且屬於個人自由，他並不反對。

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