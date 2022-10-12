蔣萬安：堅守中華民國 守護台積電

國民黨台北市長參選人蔣萬安（中）昨批評對手陳時中「對國際事務無知」。 （記者羅沛德攝）

2022/10/12 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕台積電創辦人張忠謀近來表示，台積電供應世界晶片，若發生戰爭台積電會被摧毀，認為對岸會避免攻擊。國民黨台北市長參選人蔣萬安昨在立法院受訪時表示，兩岸真的不應該發生戰爭，會堅守中華民國主權、捍衛憲法、捍衛民主自由法治，並與全民共同守護台積電。

陳時中籲特斯拉總部遷台北 蔣批「天兵」

蔣萬安表示，張忠謀的發言凸顯出兩岸真的不應發生戰爭，他絕對會堅守中華民國主權、捍衛中華民國憲法、捍衛台灣的民主自由法治。蔣也強調會與全民共同守護台積電，讓台積電持續成為護國神山。

特斯拉首席執行長馬斯克日前稱可將台灣變成中國特別行政區防止衝突，民進黨台北市長參選人陳時中隨後在推特用英文發文，呼籲馬斯克考慮將全球總部設在台北，真正理解、認識台灣後，就不會有這樣的論述。蔣萬安批評，陳第一時間對馬斯克的特別行政區建議稱「還要再討論」，後來遭輿論撻伐才改口喊「抗中保台」，前後反覆，現在又有要特斯拉總部遷到台北的天兵提議，凸顯陳對國際事務茫然無知。

蔡英文總統日前在國慶演說主張打假訊息，並指控中國試圖利用政黨競爭分化台灣社會。蔣萬安對此批評，民進黨封存疫苗採購合約卅年、搞政媒勾結，利用各種虛偽扭曲的訊息惡意攻擊，還曾發動網軍側翼對不同意見者人格毀滅，要談資訊公開透明、辨識對錯假訊息，民進黨請從自身做起。

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