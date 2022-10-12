總統談守土衛國 陳時中：不容中共說三道四

民進黨台北市長參選人陳時中昨前往北投區自強市場拜票，熱情支持民眾高呼當選，為陳時中加油打氣。（記者朱沛雄攝）

2022/10/12 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕蔡英文總統前天發表國慶談話，呼籲北京不要誤判台灣活躍的民主體制，兵戎相見絕對不是兩岸的選項，中國國台辦發言人馬曉光回應，蔡總統的談話堅持「兩國論」立場，歪曲兩岸關係性質。民進黨台北市長參選人陳時中昨受訪表示，總統很清楚國防戰力，任何國家元首對於守土衛國是應該的事，容不得中共說三道四。

陳時中主張雙城論壇「不要被人家掐脖子舉辦」，台北市長柯文哲前天批評陳時中及民進黨的抗中保台都是「喊假的」，實際上是「抗中保權力」，目的都是為保住吃香喝辣權力，全無抗中保台的準備；無黨籍台北市長參選人黃珊珊也表示，無人可掐台北市脖子，嗆若不想辦就直接在政見上寫明「不辦雙城論壇」。

陳時中昨上午前往北投區自強市場掃街拜票時受訪表示，柯文哲一直把政治議題或民主意識當作吃香喝辣的籌碼，但「抗共保台是我們的DNA、是我們保護台灣的基本意識。」

針對黃珊珊嗆不想辦雙城論壇就應寫在政見上，陳時中回應，其他候選人對我們的限制，言論上有些怪異，就像是他不會要求黃珊珊不辦深蹲要寫在政見裡面。

陳時中強調，對各個城市外交明確表態，以「世界城市」為我們的目標，對我們有利可以交的朋友，當然伸出友善的手，這不容置疑。

蔡英文總統在國慶演說上強調，建立「民主韌性」是守護台灣的關鍵，柯文哲說贊成防止假訊息避免境外勢力造成混亂，但絕不能變成鎮壓異議份子藉口、把質疑者一概打成中共同路人。陳時中對此回應，這是不當解讀，任何政府在這個時代裡對假訊息打擊是應該的，但範圍如何界定應謹慎小心處理。

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