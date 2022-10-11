英文發聲 陳時中︰馬斯克貶台 影響國安

民進黨台北市長參選人陳時中說，首都市長必須為民主盡力，並在推特以英文向國際表達對馬斯克貶低台灣言論的抗議。（記者何玉華攝）

2022/10/11 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕特斯拉首席執行長馬斯克（Elon Musk）接受英國金融時報訪問時建議，將台灣變成中國一個特別行政區來防止衝突。民進黨台北市長參選人陳時中昨天在推特以英文向國際發聲表示，馬斯克的貶低評論將影響台灣國安，中國對全球企業以商逼政，馬斯克應考慮將全球總部設在台北，在他真正理解、認識台灣之後，就不會再有這樣的論述。

首都市長須為民主盡力

昨天是國慶日，陳時中在臉書發文重申守護台灣不分立場，是島嶼上每個人的責任。從俄羅斯侵略烏克蘭可發現，首都市長的立場攸關國安。基輔市長Vitali Klitschko面對威權入侵，展現出堅韌不拔的意志，守護市民生命與國家尊嚴。面對敵人文攻武嚇，絕不鄉愿，首都市長必須勇於表態，傳遞「台北人願為民主盡力」的訊息，這並非挑釁而是展現態度、展現對自由民主的在乎。共機擾台就像惡霸在家門口徘徊恫嚇，若有人不譴責，放棄抵抗、更不願保護家人，的確讓人匪夷所思。

陳時中也在推特以英文發聲，表達對馬斯克將台灣設為特別行政區說法的抗議，他強調，馬斯克是一個成功的企業家，透過TESLA和SpaceX帶來革命性的改變，且運用Starlink計畫協助烏克蘭對抗獨裁俄羅斯；呼籲馬斯克在面對台灣議題時也能秉持相同民主價值。他的貶低評論不準確且影響台灣國安，將帶給世界一個錯誤的印象認知，必須嚴正抗議。

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