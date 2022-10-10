推原民文化 陳時中倡打造「原味」捷運站

2022/10/10 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中昨出席台北市議員林穎孟舉辦的「海洋國家．城市外交」青年座談會，提出設立原住民特色捷運站構想，讓民眾從日常了解原住民文化，他也強調城市外交的重要性，認為過去台灣的地位被貶低，應要「自重才能人重」，台灣土地疆域相對小，但人口不算少，且教育水準高、人民共識度高，不需要妄自菲薄自稱小國。

陳︰台灣不需妄自菲薄稱小國

陳時中在致詞時，提到推廣原住民的相關政策，他表示將設立原民特色的捷運站，播放原民語言的歌曲、擺設融入原民文化，並定期更換主題，讓民眾從生活中了解原住民的文化，將努力促進民眾對原民文化的了解。

談到城市外交，陳時中指出，很多人說台灣是個小國，他認為台灣土地疆域相對小，但人口不算少，且教育水準高、人民共識度高，不需要妄自菲薄自稱小國，「我們是中等規模的國家」。

陳時中強調，台灣要「自重才能人重」，他在擔任衛福部長時提出的標語「台灣需要ＷＨＯ，ＷＨＯ也需要台灣」，如今也提出「我們需要印太聯盟，印太聯盟也需要我們」，台灣其實是對世界有貢獻的國家。

媒體詢問，未來雙城論壇將用什麼方式進行？陳時中表示，台北的眼光應該放大放遠，不要只看著上海，國際上還有許多值得學習往來的城市，「雙城論壇要有價值才辦，而不是被人家掐著脖子辦。

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