《淡北快明年動工 士北區憂塞車》黃珊珊喊勿以鄰為壑 陳時中要強化溝通 蔣萬安推雙北對話

國民黨台北市長參選人蔣萬安（前排左起）、無黨籍台北市長參選人黃珊珊、民進黨台北市長參選人陳時中，昨天同場出席「台北葫蘆寺建廟75週年九聖關渡宮會香大典」。（記者朱沛雄攝）

2022/10/10 05:30

〔記者鄭名翔、楊心慧、蔡思培、賴筱桐／綜合報導〕淡北快速道路預計明年動工，但台北市北投、士林區居民仍多有反彈；無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨表示，未來恐讓新北市塞車問題轉移至台北，喊話勿「以鄰為壑」；民進黨參選人陳時中陣營則承諾，必會強化與地方溝通，做出讓市民同意、滿意的政策；國民黨參選人蔣萬安團隊則指出，將把淡北道路列為雙北公共運輸委員會最優先議題，與新北市長侯友宜密切溝通，不讓塞車問題轉嫁市民承擔。

士北區居民憂交通衝擊 反對興建

為紓解新北市淡水區省道台二線車潮壅塞問題，新北市政府長期爭取興建淡北快速道路，今年八月獲行政院核定淡北道路計畫，侯友宜表示，此為「救命的路」，相關前置作業已經完成，力拚明年動工，最快二○二五年底完工。但台北市北投區、士林區居民因憂心交通衝擊，反對興建淡北道路聲浪不斷，黃珊珊昨受訪時指出，過去塞在淡水、關渡一帶的車流，將隨著快速道路闢建而往台北市區移動，的確會對當地造成很大困擾。

黃珊珊籲中央做好交通評估與溝通

黃珊珊表示，過去已呼籲中央於核定計畫前應與台北市協商，包括路型調整、車流引導等，切勿讓新北市塞車問題轉移至關渡或大度路段，中央應與地方溝通並做好交通專業評估，喊話切勿「以鄰為壑」。

遭疑選前才發聲 黃營︰持續關心

而支持淡北快的民眾則質疑黃珊珊擔任副市長期間對此未置一詞，至選前才「睜眼說瞎話」；黃珊珊競選總部發言人李昀臻說明，黃珊珊擔任議員期間就已持續關心淡北快議題，後任副市長時也了解士北區居民擔憂及預見未來可能交通衝擊，故北市府除配合新北及中央政策外，也多次呼籲中央應有充分交通配套及在地溝通，避免重演內科交通問題。

吳思瑤︰雙北有責 將提可行配套

陳時中競選總幹事吳思瑤則指出，淡北快因使車流移至台北市轄區內導致塞車，使得北投區有八成里長反對，並要求務必做出配套，而過去也曾反對的台北市長柯文哲，卻因政治考量而未負責任地要求新北市府做好配套措施。

吳思瑤表示，解決淡水交通問題的三大建設包括淡江大橋、淡海輕軌，最後才是淡北快道路，且相關配套為雙北市長責任，陳時中承諾未來必會強化地方溝通、做出具體可行的交通配套措施，提出讓市民同意、滿意的政策。

蔣營︰與侯友宜緊密溝通 謀求解決

蔣萬安競選辦公室認為，淡北道路爭議持續廿多年，日前行政院宣布核定通過興建，但北投居民憂慮未解，擔心大度路嚴重塞車，再加上私人運具使用率上升，造成北投交通更為堵塞等問題，此仍有賴雙北專業對話。

蔣辦強調，未來蔣萬安當選市長，會將淡北道路列為雙北公共運輸委員會最優先議題，將北投民眾、里長提出的問題及心聲，與新北市長侯友宜緊密溝通，謀求解決方案及配套措施，絕不能因為淡北道路興建，將塞車問題轉嫁給北投市民承擔。

新北︰北市民若仍有疑慮 願再溝通

而新北市工務局長詹榮鋒表示，淡北道路在二階環評有做交通影響評估，經專業分析認為對台北市交通不會有太大影響，且雙北市府與公路總局於二○二○年成立專案小組，相關議題也在雙北平台的交通會議討論過，獲得北市府同意，新北市府去年也在北投、士林區舉辦說明會，經專案小組會議確認後取得共識，若北市民眾還有疑慮，新北市府願再溝通協調，希望雙北市府交通單位共同面對、解決問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法