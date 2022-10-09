蔣萬安合體闕枚莎 回防內湖南港

台北市議員闕枚莎8日舉行競選總部成立大會，台北市長參選人蔣萬安應邀出席。（記者方賓照攝）

2022/10/09 05:30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安昨出席黨籍內湖南港區議員闕枚莎競選總部成立活動，回防無黨籍台北市長參選人黃珊珊「本命區」，蔣萬安表示，選舉絕對是戰戰兢兢、如履薄冰，加倍再加倍的努力，絕不鬆懈，他會持續這樣的步調，讓自己成為市民心中最好的選擇。

電視辯論 蔣︰論述市政擘畫

台北市長首場電視辯論將於十一月五日登場，黃珊珊認為辯論回到公共議題，對城市願景打算怎麼做，而不是打高空、大撒幣。蔣萬安對此表示，辯論就是告訴市民市政未來擘畫的方向跟態度，在有限的時間做最好論述，讓市民了解，他持續專注政策牛肉，符合大家需求，成為市民第一優先的選擇。

另外，名嘴陳揮文前晚在網路直播節目表示，當初說出「萬華破口」是衛福部次長石崇良失言，民進黨台北市長參選人陳時中才道歉，蔣萬安罵錯人，應跟陳時中道歉。對此蔣萬安說，萬華人心中永遠的痛到現在還沒辦法撫平，他絕對捍衛萬華人的心聲。

環南市場自治會長林勝東日前被問是否接受陳時中道歉，說「把你揍一頓再道歉，你會接受嗎？」陳時中回應「有痛可以跟我講」，引發討論，館長陳之漢前晚在直播哭訴，自己說了，事後得到回應卻像是被性侵。蔣萬安對此痛批，民進黨利用側翼、網軍鋪天蓋地攻擊，在網路上造成寒蟬效應。

蔣萬安說，民進黨每次選舉就是府院黨、網媒，暗黑式一條龍方式進行選舉操作跟攻擊，這次選舉更是變本加厲，不管是網軍側翼或特定媒體人，民眾都無法接受也感到不滿，在民主社會就是用手中這張選票，告訴民進黨對於這樣惡質選舉操作模式是唾棄的、是不能接受的。

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