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    首頁　>　臺北市

    黃珊珊青山宮參拜 連兩天衝萬華

    無黨籍台北市長參選人黃珊珊8日前往艋舺青山宮參拜。（記者塗建榮攝）

    無黨籍台北市長參選人黃珊珊8日前往艋舺青山宮參拜。（記者塗建榮攝）

    2022/10/09 05:30

    〔記者楊心慧／台北報導〕無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨前往艋舺青山宮參拜，已連續兩天在萬華掃街拜票，積極搶攻選票，黃珊珊受訪表示，她平常就會來走，也走得比別人多，且先前和青山王有約定，正式參選後要來報告，之前是以副市長身分，這是第一次以參選人身分參拜，特別跟王爺報告參選的想法。

    民進黨台北市長參選人陳時中日前說萬華「有痛可以跟我講」，卻遭藍白陣營攻擊，黃珊珊表示，萬華人已靠著自己的力量「不痛了、已經很好了」，但不希望現在再消費萬華、希望它能重生，請大家把萬華當塊寶，常到這裡消費、促使經濟繁榮，就是對萬華最好的補償。

    另外，台北市長柯文哲認為今年選舉冷，黃珊珊呼籲，大家要出來投票、刺激投票率，尤其年底有很重要的十八歲公民權，相信大家都對這件事情非常重視。媒體問投票率不到六成，是否對選舉不利？黃珊珊認為，每天在擔心，不如好好把事情做好，而不是只是擔心，要先爭取人民的認同，自然會出來投票。

    第二本書將出版

    黃珊珊近期將出版第二本書，名為《城市．程式：打造幸福臺北市，黃珊珊堅持初心的體制改革之旅》，黃珊珊表示，這本書已經寫好很久，是當副市長任內所做的事，只是做詳實的記錄，主要是要呈現兩年多處理的一些比較特殊的事件，凸顯她處理事情的態度。

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