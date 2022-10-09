柯文哲喊加碼私幼補助 竟沒編預算

台北市長柯文哲日前宣布私立幼兒園學費每生每學期最高補貼二萬五八八○元，等同每月補助金額增加一倍。（資料照）

2022/10/09 05:30

新市長須2個月內追加預算送審 議員批「空紅包袋」 教局︰轉型新政策 原預算不足

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲本月三日宣布私立幼兒園學費每生每學期最高補貼二萬五八八○元，等同每月補助金額增加一倍，將從一一一學年度第二學期開始實施，北市議員吳沛憶卻發現教育局竟沒編預算，加碼補助根本是空紅包袋，她痛批柯先幫無黨籍台北市長參選人黃珊珊背書，明年有沒有辦法發就丟給下任市長煩惱。

明年2月起補貼增1倍 需追加1.9億

北市教育局表示，年度預算編列需於每年二、三月規劃，並於七月完成，明年度原已編有二至四歲幼兒就學費用支應於私幼學費補助，但轉型為新政策後，預算恐不足，需再追加約一．九億，將循預算追加程序辦理。

柯文哲本月三日宣布，原有的幼兒學費補助方案轉型為「您我寶貝你」私立幼兒園學費差額補貼方案，將原每學期補貼二至四歲私立幼兒園每生一萬三六六○元學費，提高至每學期補貼二萬五八八○元，家長每月可減少二○三七元支出，減輕負擔，但仍會設排富規定。

雷同黃珊珊政見 吳沛憶批為黃背書

吳沛憶指出，柯文哲過去八年不做，故意選在黃珊珊教育政見發表後宣布，形同用每年二．四億元為黃珊珊的選舉背書，但她發現這筆錢根本「不在」市府送來的年度預算裡，柯文哲又破壞了一向標榜的財政紀律。

吳沛憶說，年度預算的概念是讓政府評估每年的經濟情況、物價、需求後，用超過半年的時間編列，送給台北市議會審議，但教育局明年預算才在議會教育委員會審過，根本沒這筆預算，經詢問教育局，教育局說法是「明年度」再送追加預算，等同由下任市長編預算送進議會。

吳批柯甩鍋 挖坑給新任市長跳

「哇，直接甩鍋！」吳沛憶說，柯文哲還壓了明年二月（指一一一學年度第二學期）的期限，等於新任市長上任二個月內要編好預算，送給議會審查通過，開始執行，根本是挖坑給人跳，趕不上明年二月，柯文哲多半還會補一刀說是新任市長能力不好。

吳沛憶痛批：「舞台我要，事情你做，紅包我發，錢你補足，卸任前二個月破壞財政紀律，為選舉發空紅包袋，真是不得了的Big Boss。」

教育局表示，近來在疫情與物價通膨雙重衝擊下，不斷收到來自私幼園所、家長、幼教相關協會等多元管道的聲音，才會提出私幼補助轉型方案，以階段性方式減輕家長及幼兒園的經濟及育兒負擔。

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