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    首頁　>　臺北市

    黃珊珊批是負面選戰起頭人 陳：收集相關話語 就一目了然

    台北市長參選人陳時中（右起）、黃珊珊、蔣萬安三人，昨出席台灣氣候行動博覽會「氣候治理，淨零台北」對話，暢談未來施政方針。（記者叢昌瑾攝）

    台北市長參選人陳時中（右起）、黃珊珊、蔣萬安三人，昨出席台灣氣候行動博覽會「氣候治理，淨零台北」對話，暢談未來施政方針。（記者叢昌瑾攝）

    2022/10/09 05:30

    〔記者何玉華、楊心慧、蔡亞樺／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中多次強調不打負面選戰，但無黨籍市長參選人黃珊珊昨批評，陳時中是負面選戰的起頭人，陳時中回應，收集相關的話語，誰的負面言詞較多就一目了然。

    「抗共保台」 陳蔣過招

    陳時中前晚出席市議員參選人活動時表示，他本以為「抗共保台」是標準答案，國民黨台北市長參選人蔣萬安卻說是選舉咒語，這是侮辱本地人的智慧。對此，蔣萬安昨出席北市議員闕枚莎競總成立活動時回說，他不唸咒語，但懂務實地愛台灣、愛台北。

    黃珊珊昨參拜艋舺青山宮時受訪指出，如果陳時中沒做負面選舉，那是誰打負面選舉？這次負面選舉的起頭人都是陳時中，每次都是他主動攻擊別的參選人，不要把百姓的智慧當垃圾。

    黃說，因為媒體人周玉蔻事件，看得出來台北市民非常理性，超過界線是不可原諒，有沒有負面選舉大家都在看，誰發起的誰負責。

    陳時中出席二○二二台灣氣候行動博覽會前受訪表示，收集一下相關的話語，負面的言詞誰比較多就一目了然。陳隨後出席基督徒後援會成立大會，致詞時感慨說，市長選舉走向負面選舉，讓他很心痛，用負面選舉，國家政治怎麼會好？一直互罵，罵得好像社會沒有一個好人，「到底在罵什麼？」

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