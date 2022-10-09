陳時中 蔣萬安 黃珊珊同台 氣候政策交鋒

台北市長參選人陳時中（右起）、黃珊珊、蔣萬安三人，昨出席台灣氣候行動博覽會「氣候治理，淨零台北」對話，暢談未來施政方針。（記者叢昌瑾攝）

2022/10/09 05:30

陳：由上而下訂法規及鼓勵措施 帶領各部門與企業向前走

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長三位參選人陳時中、黃珊珊、蔣萬安昨同台出席ICDI國際氣候發展智庫舉辦的二○二二台灣氣候行動博覽會「氣候治理、淨零台北」對話，三人分享台北市邁向淨零的施政規劃與方針，宛如下月登場電視辯論的前哨戰。陳時中認為，要「由上而下」制訂法規和鼓勵措施；蔣萬安主張「由下而上」，市民行動是關鍵，例如可深蹲廿下，換一次免費公車搭乘；黃珊珊則提北市府政績，強調北市府在二○一九年起針對淨零碳排執行相關行動。

蔣：20深蹲 換一次免費公車

陳時中率先分享氣候變遷下的市政治理，他認為市府的態度應要「由上而下」制訂法規和鼓勵措施，帶領各部門與企業向前走，迎頭趕上與國際連結，打造創新台北市，包含組建國際淨零專家顧問團、推動產業低碳輔導與推動綠色商機、降溫一度Ｃ調適計畫等方案。

陳時中指出，氣候變遷讓世界感受到威脅，最早以為是未來式，但現在卻變成「現在進行式」，若不重視氣候變遷的問題，恐怕危害會越來越大。

黃談淨零碳排 提北市府政績

黃珊珊分享時不忘提到北市府政績，她表示決策者除法律以外，應要間接改變民眾生活習慣，北市府過去為淨零碳排做出努力，像是執行垃圾費隨袋徵收政策，並在議會三讀通過「淨零碳排自治條例」，也呼籲行政院盡快核定淨零碳排自治條例，讓台北市趕上國際。

最後分享的蔣萬安則表示，最近立法院討論修改溫室氣體減量、氣候變遷相關法案時，他提出希望中央把徵收的碳費，保留三成給地方政府，因地方是減碳的第一線。

他也認為應該要「由下而上」以鄰里為單位，推動減碳，讓市民加入減碳排放行列，再以提高補助、以租代買等方式，來實踐淨零碳排，實行在生活上，例如可深蹲廿下，換一次免費公車搭乘。

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