蔣萬安行腳松山 當母雞行程滿檔

國民黨台北市長參選人蔣萬安陪同黨籍北市議員參選人到路口拜票。 （蔣萬安競選辦公室提供）

2022/10/08 05:30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安展開「萬安作伙行、台北百面贏」行腳計畫，走訪全市十二行政區，昨前進到松山區，展現「母雞」輔選角色陪同「小雞」黨籍北市議員參選人站在路口拜票，接著到中崙市場掃街、一連參拜兩間松山區在地廟宇，晚間還到饒河夜市掃街拜票，在選戰倒數時刻把握時間狂跑行程。

蔣萬安一早陪同黨籍北市議員參選人詹為元、柳采葳、楊植斗，到市民大道復興南路口向上班族拜票，蔣萬安拿著麥克風高喊，也不斷揮著手，吸引路過民眾注意。

媒體問起，太太石舫亘前天陪同參加節目專訪，何時安排夫人助選？蔣萬安說，太太懷三寶要特別注意身體狀況，會選擇適合的場合出席。

擬擴辦慈祐宮錫口十三街庄過爐遶境

蔣萬安隨後驅車參加黨籍北市議員參選人高揚凱競選總部成立，與前總統馬英九同台輔選，緊接著到中崙市場掃街拜票、出席黨籍北市議員秦慧珠競選總部成立活動，又馬不停蹄趕去台北府城隍廟及松山慈祐宮參拜。

蔣萬安致詞時表示，每一年舉辦的松山慈祐宮錫口十三街庄過爐遶境活動，是地方盛事，他承諾未來若當市長將擴大舉辦，吸引觀光客與信眾，成為北市的亮點，晚間動身到饒河夜市，逐一與攤商、民眾握手，爭取支持。

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