陳時中萬華掃街 林勝東︰攤商很歡迎

民進黨台北市長參選人陳時中到萬華直興市場掃街。（記者何玉華攝）

2022/10/08 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中昨天到萬華直興市場掃街拜票，受到不少攤商歡迎搶拍照、簽名；環南市場自治會會長林勝東也對六、七月受訪的話再掀波表示，是被移花接木，發言並未針對任何人，與陳時中已多次互動，很歡迎陳到萬華。

陳時中參選後已到萬華廿幾次，頻率較其他區多，被解讀是希望化解仇恨值，陳時中昨天再強調，是要跟市民多接近，爭取認同；至於他以「有痛可以跟我講」來回應林勝東「我把你揍一頓，再跟你道歉，你會接受嗎？」的說法，被台北市長柯文哲批評傲慢，陳時中強調，他現在不在指揮中心，也完全沒有攻擊的意思，希望這個話題到此為止。

林勝東昨天下午受訪還原他講這段話的背景，是六、七月受訪時，被問到疫情這樣發展，攤商的傷口好了嗎？他回答說「沒有，生意還是很爛」，比喻說「我把你揍一頓，再跟你道歉，你會接受嗎？」並沒有指名道姓講誰；事後多次與陳時中見面，也反映基層攤商心聲，都是希望趕快有生意做，陳時中也回應說會努力，「這樣就好了」。後來兩人有多次互動，十月二日陳時中也有參加環南市場的活動，攤商們都很歡迎。

直興市場拜票 攤商爭相合照、簽名

陳時中昨天到直興市場拜票，不少攤商主動上前要求合照、簽名，還有民眾要求直接簽在褲子上，陳時中來者不拒；陳時中說，到市場就是希望多多接近市民，讓大家接近、了解，爭取認同。

另，陳時中客家後援會昨天成立，陳時中表示，讓各個族群的語文都能得到認同和照顧，是政府責無旁貸的責任，未來他會有台北的客家發展計畫，包括挑選幾個捷運站做客家特色，並從藝文、文化、語文的保存，讓客家人可以勇敢說出「我台北，我客家，我驕傲」。

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