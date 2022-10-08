台北市長選舉 11/5首場電視辯論

2022/10/08 05:30

陳時中︰政策越辯越明 黃珊珊︰拿出願景爭取認同 蔣萬安︰全力以赴

〔記者何玉華、蔡亞樺／台北報導〕台北市長參選人首場電視辯論會將於於十一月五日由三立電視與TVBS電視台共同主辦，民進黨陳時中希望政策越辯越明，導向正向選風；國民黨蔣萬安說會全力以赴；無黨籍黃珊珊呼籲拿出願景爭取認同，勿抹黑、批判他人。

陳時中期待 導正選風民主之福

陳時中昨天到萬華市場拜票前受訪，對於參加電視辯論會表示非常期待，希望能夠讓政策越辯越明，讓市民更了解，不要流入負向的選舉，才是民主之福；至於要問蔣萬安、黃珊珊什麼問題，陳時中表示先保留。至於對辯論會的準備，他說，平常就常跟議員們一起討論、了解市政，也跟各類不同的專家學者請益，屆時會好好向市民報告。

陳時中成立客家後援會，他表示，未來會推出台北市的客家發展計畫，包括挑選幾個捷運站打造客家文化特色，客語教育向下延伸到幼托，並在北市電台、有線電視、場館，增加一定比例的客家文化。

蔣萬安端出牛肉 爭取民眾認同

蔣萬安昨陪同黨籍北市議員參選人到路口拜票，拿著麥克風向民眾拜票爭取支持，被問到參加電視辯論時表示會全力以赴，他在受邀第一時間就答應參加，相信市民關心的就是希望透過辯論能夠知道參選人政見、為台北市擘畫的願景以及個人特質。他強調會持續一步一腳印，了解民眾需求，持續端出政策牛肉爭取民眾認同，這是一場艱困選舉，他不敢大意，也絕不會鬆懈。

黃珊珊籲別抹黑別人 卻沒有反省

黃珊珊昨天上午前往西寧市場拜票，和攤商互動熱絡，她提到西寧國宅有結構安全的疑慮，希望未來改建可以和旁邊的洛陽停車場整體規劃；對於參加電視辯論會，她表示很期待，台北市政有很多非常重要的事，希望能夠拿出對台北市的願景來好好和市民說、爭取認同，別抹黑別人、批判別人，卻都沒有反省。

她說，希望辯論會回歸理性辯論市政問題，不要像現在一樣每天都在口水；至於是否開始練習，她表示已在台北市廿四年，對相關辯論的內容十分有把握。

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