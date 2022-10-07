柯文哲嗆沒醫德、黃珊珊批失格 陳時中：口水戰消耗正能量不是好事

民進黨台北市長參選人陳時中昨受訪表示，他擔憂口水戰會把正能量都消耗光，對社會不是一件好事情。（記者田裕華攝）

2022/10/07 05:30

〔記者何玉華、蔡亞樺、鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲口無遮攔嗆民進黨台北市長參選人陳時中「去死吧！」無黨籍參選人黃珊珊也連番批評，陳時中昨受訪表示，他擔憂繼續這樣的口水戰會把正能量都消耗光，對社會不是一件好事情。黃珊珊說，事件的起因是陳時中先自評「往臉上貼金」，國民黨台北市長參選人蔣萬安也批陳「自我感覺良好」，應回歸事情本質。

蔣萬安：陳自我感覺良好

陳時中日前自評防疫成績八十五分、疫苗採購九十分，被柯文哲嗆「去死吧！」陳回應柯沒口德後，柯再怒飆「你才沒有醫德」。黃珊珊昨也加碼在臉書批陳在口罩、快篩劑、疫苗三件事上讓全民惶恐，不僅失職、而且失格，甚至是失德。

陳時中昨天與惠光導盲犬進行體驗交流，認為黃的說法「離譜了」，選舉的時候還是應平常心、友善、把政策提出來。他語重心長說，這些批評都流於口水戰，若選舉繼續這樣選下去，「真的就沒有留下什麼正能量給社會」，口水戰把正能量都消耗光，對社會不是一件好事情；社會上很多人包括一些身心障礙的人，都很努力將生命的價值發揮到最大，執政者更要把正能量發揮到最大。

黃珊珊昨天走訪西湖市場受訪時稱，口水戰起因在陳先給自己打防疫分數，但台灣防疫成就為全民努力，陳的說法是自我感覺良好，「往自己臉上貼金，大可不必」，好壞自有人民公斷。

蔣萬安昨天發布競選歌曲，對此事認為，不管雙方是鬥嘴還是政治口水，陳時中或防疫指揮中心阻擋疫苗、護航高端，民眾的眼睛都是雪亮的，事實勝於雄辯，還是回歸到事情的本質。他指陳自評八、九十分是「自我感覺良好」，聽在親友不幸離開的家屬耳中有多殘酷。

柯學生許立民讚防疫

籲 勿因選舉攻防抹煞

不過，台北市長柯文哲的學生、前台北市社會局長許立民則是大讚台灣的防疫是前段班的前段班，還提醒不要因為選舉攻防抹煞眾人曾經的負重前行，陳時中說，許立民的基本概念是挺防疫，讓國人不要妄自菲薄。

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