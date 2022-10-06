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    「防疫打85分」說 掀戰火／ 柯罵「去死吧」阿中酸「沒口德」

    民進黨北市長參選人陳時中昨到北投市場拜票，受熱情攤商歡迎。（記者張嘉明攝）

    民進黨北市長參選人陳時中昨到北投市場拜票，受熱情攤商歡迎。（記者張嘉明攝）

    2022/10/06 05:30

    〔記者楊心慧、李欣芳、陳政宇、鄭名翔／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中日前表示，防疫期間擔任防疫指揮官，認為防疫有八十五分、疫苗政策則九十分，台北市長柯文哲前天怒轟「去死吧！」引起各界譁然。

    陳時中昨對此表示，這是柯文哲的習慣用語，記得柯已多次這樣講，但當市長用這樣的話語，只是顯露自己沒口德而已。

    柯文哲昨回嗆，陳時中不但買不到疫苗，還阻擋BNT疫苗，「讓我最火大」，轟陳自我感覺良好，再嗆「你沒醫德，還說我沒口德」。

    柯文哲前晚和無黨籍台北市長參選人黃珊珊一同接受直播專訪時，被問到陳時中自認為整體防疫成績八十五分、疫苗採購九十分，柯文哲不贊同，還怒嗆「去死吧」，並說自我感覺良好就是這樣。

    陳時中昨上午前往北投市場拜票，受訪時指出，柯文哲這樣罵，對整個選戰沒什麼幫助；至於打防疫分數是指全民防疫成果，是大家一起努力的成果。

    行政院長蘇貞昌則表示，陳時中過去在防疫指揮中心做了九○八天的指揮官，非常認真負責，不要因為選舉就把人家扭曲。

    立法院民進黨團也抨擊柯文哲，為了選舉，不僅抹滅陳時中，更傷害全國第一線人員和國民的防疫成果，這樣口不擇言、粗鄙言論的人竟企圖參選總統。

    柯文哲昨受訪時再嗆陳時中，去年疫情爆發時，在台灣打疫苗「被當賊一樣」，或逃到別國接種、或被移送法辦，中央已編列八千四百億元防疫特別預算，「錢跑到哪去？為什麼買不到疫苗？」

    柯文哲批陳時中，不買疫苗、護航高端，還擋民間採購，「你有沒有把台灣人民的生命當作一回事？」「你沒醫德，還說我沒口德」。

    黃珊珊︰陳自我感覺良好

    黃珊珊昨也幫腔說，陳時中「自我感覺良好」，且應由別人打分數、而非自己打，台灣整體防疫成績還不錯，但在疫苗、快篩劑等策略上「完全不及格」，若滿分為一千分，陳時中恐無八十分。

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