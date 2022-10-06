蔣萬安訪萬華 關切魚市場改建

蔣萬安前往廣照宮參拜，與民眾互動。（記者王藝菘攝）

2022/10/06 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安八月中展開「萬安作伙行、台北百面贏」行腳計畫，走訪台北市各個行政區，昨天鎖定萬華區，清晨前往中央魚市場與攤商互動，隨後又到萬華多家宮廟參拜。蔣萬安也承諾，若當選會與在地議員針對魚市場改建速度延宕、停車、環境衛生等困境協助。

蔣萬安昨清晨就與黨籍北市議員前往中央魚市場拜會，不少攤商都喊出「加油」、「凍蒜」，有攤商希望與蔣合影，也有攤商抓緊時間跟蔣萬安大吐苦水，希望市場改建的速度能夠加快。蔣萬安也承諾當選市長，會針對市場改建速度延宕、停車位不足、環境衛生不佳、臨時拍賣地點離攤位太遠等困境，與在地議員配合協助解決。

接著蔣萬安出席《賦能台北 創新未來》揭櫫首都潮流科技文化願景論壇，並針對台北市願景與創新進發表看法。蔣萬安表示，台北市每次大型活動所費不貲，但一次性、煙火性活動雖有打卡景點、網美照片，卻無法成為建構城市品牌的元素。

蔣萬安也以美國德州奧斯汀「西南偏南」多媒體藝術節為例，活動結合音樂祭、藝術，帶動周邊旅宿、觀光、餐飲，還成為科技業發表產品舞台。蔣希望未來台北市也能舉辦類似活動，吸引世界人才來到台北市，「台北如果無法走進世界，就把世界帶到台北」。

蔣萬安還前往廣照宮、啟天宮、青山宮等萬華多間廟宇參拜，祈求國泰民安、疫情趕快過去。

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