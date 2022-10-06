《鍾小平指控 民眾心肌梗塞 陳時中在台上唱歌》簡舒培影片還原：在台上的是黃珊珊

簡舒培在臉書PO文張貼當日事發的影片、還原過程，簡表示，民眾在搶救心肌梗塞的男子時，只有黃珊珊在舞台上。（擷取自簡舒培臉書）

2022/10/06 05:30

〔記者楊心慧、鄭名翔／台北報導〕台北市環南綜合市場本月二日舉行攤商聯誼晚會，藍綠白的台北市長參選人先後現身拜票，當晚有一名男子心肌梗塞，送醫不治身亡，國民黨北市議員鍾小平隔天指控，當時民進黨台北市長候選人陳時中在舞台上唱歌。民進黨北市議員簡舒培昨表示，事發當時陳時中已離開，無黨籍台北市長參選人黃珊珊剛進場，怒轟「鍾小平消費不幸事件中傷他人，令人不齒」。

簡舒培怒轟鍾小平 消費不幸令人不齒

針對民眾心肌梗塞，鍾小平指控當時陳時中在台上唱歌，陳時中昨受訪回應，當時並沒有獲知這樣的情況，不過事後大家查證，那時他已不在台上。

黃珊珊︰不該做政治操作 避免傷害家屬

黃珊珊昨受訪表示，此事為沒人願發生的憾事，也相信沒人在現場會刻意忽視此情形，且大家均尊重主辦單位安排，但遺憾既已發生，就不該再做政治操作，避免此事傷害到家屬或主辦單位。

鍾小平︰掌握事發時間序 也有人證

鍾小平昨晚受訪時仍堅稱他掌握事發過程的時間序正確，過程都有影片佐證，也有人證可證明。對於其他議員的批評，鍾痛斥是胡說八道，有必要時將提告。

簡舒培質疑藍議員 公然助拳黃珊珊？

簡舒培前天在臉書PO文張貼當日事發的影片、還原過程，簡表示，民眾在搶救心肌梗塞的男子時，只有黃珊珊在舞台上，鍾小平抹黑陳時中在舞台上的說法明顯與事實不符，根本惡意中傷，質疑鍾小平為什麼公布錯誤訊息洗白黃珊珊，這是國民黨議員公然助拳黃珊珊嗎？國民黨台北市長參選人蔣萬安知情嗎？

吳沛憶怒斥鍾小平 冷血失格更是缺德

民進黨北市議員吳沛憶指出，民眾的不幸被鍾小平拿來消費、拿來政治攻擊，不只失格，更是缺德，竟用民眾的不幸幫自己的選舉造勢，鍾小平的行為如此冷血、自私，這樣的人當民代會好好服務，為民喉舌？

吳沛憶說，鍾小平過去因退黨，後續又重新入黨，成為本屆國民黨提名的「新人」，國民黨選擇無視鍾小平過去的爭議，但國民黨議員參選人拿民眾的不幸過世來消費，難道黨能允許嗎？國民黨應制止消費不幸、只顧自己的冷血表現。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法