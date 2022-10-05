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    首頁　>　臺北市

    發誓護台 蔣萬安：會拚性命輸贏到底

    台北市長參選人蔣萬安（中）昨上午前往社子島坤天亭參加「恭祝中壇元帥（三太子）聖誕千秋」活動。（記者朱沛雄攝）

    台北市長參選人蔣萬安（中）昨上午前往社子島坤天亭參加「恭祝中壇元帥（三太子）聖誕千秋」活動。（記者朱沛雄攝）

    2022/10/05 05:30

    〔記者蔡思培／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安勤走基層與民眾互動，昨上午前往社子島坤天亭參加「恭祝中壇元帥（三太子）聖誕千秋」，蔣更罕見用台語表示要在太子爺面前發誓，未來若有任何人敢欺負台灣，絕對會拚性命輸贏到底。

    蔣萬安昨上午接受媒體人王淺秋專訪，大批民進黨選舉抹黑、抹紅、抹黃，還有側翼粉專貼出他與女記者合照指兩人一起看電影，最後卻撤文道歉，蔣批評傷害無辜女性是跨越底線，台北市民也對抹黑、抹紅、抹黃厭惡。蔣錄完節目後，又前往社子島坤天亭參加「恭祝中壇元帥（三太子）聖誕千秋」，下午則出席出席台北世界動物日「讓世界看到台灣」閉幕活動。

    太子爺面前發誓 展現抵抗外侮決心

    蔣萬安在坤天亭致詞表示，坤天亭是社子重要信仰中心，希望效法中壇元帥精神，太子爺為人知的是驍勇善戰、武力高強，一直保護地方，象徵的就是保護土地和鄉親的力量。蔣也用台語表示，要在太子爺面前發誓，未來若有任何人欺負台灣，絕對拚性命輸贏到底，這就是正港台灣人的氣魄，希望展現抵抗外侮決心。蔣萬安昨也預告，國慶日當天在榮星花園草地舉辦「雙十台北Let’s Party—親子同樂草地音樂會」。

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