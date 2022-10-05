長輩福利 陳時中：發敬老金增加共餐

台北市長參選人陳時中承諾，未來將用過往在衛福部經驗，提出長輩福利政策，確實照顧長輩。（陳時中競選團隊提供）

2022/10/05 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨台北市長候選人陳時中昨在重陽節前往松山區慈雲宮與地方長輩共餐，除在現場高歌祝長輩生日快樂，也發送壽桃與芭樂，更承諾未來上任一定會恢復發放重陽敬老金，並用過往在衛生福利部的經驗，提出長輩的福利政策，未來在長照上會增加共餐天數、次數，確實照顧到台北市的每位長輩。

善用擔任衛福部長經驗 強化長照

台北市長柯文哲上任後取消的每年一五○○元重陽敬老金，經台北市議會決議將於明年恢復發放，不過是以前兩年度的歲計賸餘中取用十％作為財源，預計明年度將發放一二○○元敬老金。

陳時中昨中午參加安平社區發展協會的老人共餐活動，致詞時提到，以前的敬老金在未來上任後一定會恢復發放，這是對長輩的尊重，因為其他縣市都有發放，台北市的長輩也需受到同樣的照顧。

陳時中也提到，政府在做的長照關懷據點，現在已發展到相當成功模式，因此可以在九九重陽節這個日子跟許多長輩、朋友一起吃飯，非常開心，未來在長照上會增加共餐天數、次數，讓長輩熱鬧、內心歡喜。

陳時中強調，一定不會忘記長輩的福利，這也是他在擔任衛福部長任內重要的業務，長照預算從過去的四十幾億做到現在六百多億的規模，照顧一定會越來越完善，未來有任何需要歡迎提出，將致力打造樂齡台北，讓長輩在台北可以安心生活、養老。

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