又用二備金 城博會花650萬易地再展

台北探索館內「台北的未來」項目，主要是以兩支機器手臂搭配播放柯文哲擔任旁白影片。（取自YouTube）

2022/10/05 05:30

進駐市府內台北探索館 播放柯文哲旁白影片宣揚政績 議員批柯卸任還想寄生市府

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府動用「救命錢」第二預備金近八千萬元舉辦台北城市博覽會，遭各黨議員轟無財政紀律，結果柯市府又另外使用二備金六五○萬，將展品移至市府大樓內台北探索館，並設為常設展，但台北市議員吳沛憶發現，影片找台北市長柯文哲擔任旁白，質疑下任市長不會宣揚柯的政績，花六五○萬公帑，恐展兩個月就撤掉，根本是亂撒幣，離職後還想寄生市府。

觀傳局：將打造沉浸式劇場 宣導市政

台北市觀傳局回應，為宣導市府政策與城市行銷，讓民眾了解施政理念及現況，台北探索館將適時更新舊常設展部分空間及展示內容，本次更新將在台北探索館三樓重新規劃，並打造「台北的脈動」沉浸式劇場，將城博會《台北的未來》影片主題修正後融入，未來影片將可因應各階段市府重大政策彈性調整內容，有效行銷台北。

救命錢辦城博會 藍綠批問題多效果不佳

台北城博會在籌備時就爆出許多問題，北市研考會去年及今年分別動用二九六○萬元、四九○○萬元二備金，遭質疑規避五千萬元以下不需送議會審查規定，議員鍾沛君先前爆北市府在八月開展前仍拿不出完整安維計畫，議員洪健益更踢爆價格離譜浮報，文宣品採購花一九八萬，市價估只需十三萬多就能買齊，質疑價格遭灌水，問題連連。

台北城博會上個月十一日結束，期間館內人次僅十萬多人次，台北市研考會檢討報告，指線上加線下的參觀人次破百萬，遭各黨議員轟找公務員灌水充數，砸錢辦城博會效果卻不佳。

移展展品容單薄 僅見2支機器手臂、影片

北市觀傳局本次把台北城博會展品移至市府大樓內台北探索館，項目為「台北的未來」，主要內容卻是柯擔任旁白的影片、以兩支機器手臂搭配影片播放，單薄的展覽卻要花費六五○萬元，未來還要做為常設展。

吳沛憶質疑，台北探索館的定位是「市民及遊客探索台北的窗口」，未來卻要使用已卸任市長的旁白影片宣揚政績，根本不合常理。吳沛憶表示，每屆市府各有施政重點，尤其是要當常設展，一次布展後會用好幾年，難道要下任市長一直聽前任市長訓話好幾年，也等於變相延伸柯的影響力，哪位市長當選人會願意？

吳沛憶呼籲，內容一定要調整，常設展更新並無急迫性，應納入下任市府團隊意見，觀傳局應妥於規劃策展、布展時程，讓下任市府的意見能進來，別讓「台北探索館」這座北市窗口變成卸任市長佔據的舞台，離職後繼續寄生市府。

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