辦雙城論壇 阿中：討債上門還奉茶

民進黨台北市長參選人陳時中昨直言，共軍繞台、威脅台灣時，台北市政府仍堅持要辦兩岸論壇，就像有人如討債公司在門口繞，你還要請他進來奉茶，這會讓國際友人誤判形勢。（記者塗建榮攝）

2022/10/05 05:30

〔記者魏瑾筠／新北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中日前以「請流氓奉茶」來形容台北市政府堅辦兩岸論壇，他昨天受訪再用「討債公司」來形容中共，指這會讓國際友人誤判形勢，對台灣的安全會造成很大影響，不能不謹慎。

會讓國際友人誤判形勢

陳時中昨出席「北北基桃大首都圈．Ｅ騎動起來．Ｅ起拚未來」記者會，媒體詢問，未來若當選台北市長，是否續辦雙城論壇？

陳回應，前段時間他已經講過了，這次選舉漸漸偏離主軸，走向抹黑的方式，他以前講到雙城論壇時，從來沒有說過要給對岸丟石頭，也沒有想說要給對岸難看，「是要有價值我們才辦」。

要有價值我們才辦

陳時中比喻說，這就像討債公司在門口繞，你還要請他進來奉茶，會讓國際友人誤判形勢，以為台灣對於共軍繞台、武力威脅等行為，大家是歡迎的，如果傳達這種錯誤訊息，對台灣的安全會造成很大的影響，不能不謹慎。

陳時中重申，共軍繞台在威脅台灣，台北市議會也做出決議，並對此事表達不同意見，但台北市府仍堅持要舉辦，國際友人會怎麼看這件事？是台灣不在乎中共的威脅？或者是說武力的威脅，大家認為是應當的？

他強調，這件事對外界傳達錯誤的訊息，他當然要指出來，全民都要注意這件事情，不能讓此事重複上演，否則對台灣的國防、戰力、心防都會產生很大影響。

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