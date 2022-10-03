北市長選舉》陳增勞工政見 黃訪社子島 蔣固票倉 蔣萬安強調 雙北議題靠區域治理

鞏固深藍選票，國民黨台北市長參選人蔣萬安文山區後援會成立。（記者叢昌瑾攝）

2022/10/03 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安昨天行程滿檔，更與多位藍營大咖合體固深藍選票，蔣上午先在被視為藍營鐵票區的文山區與前總統馬英九、前台北市長郝龍斌造勢，下午又前往新北市向新北市長侯友宜請益。蔣表示，許多議題要靠區域治理共同解決，希望雙北在河川整治、交通建設、觀光推廣、翡翠水庫共飲等部分合作。

文山區後援會成立 馬郝來助陣

蔣萬安昨清早前往關渡宮為公益祈福路跑鳴槍，蔣雖與出席同場活動的民進黨台北市長參選人陳時中、無黨籍台北市長參選人黃珊珊合影，但三人卻被關渡宮董事長、國民黨議員參選人巧妙隔開，合照後也無進一步互動。蔣隨後在文山區舉辦後援會成立大會，郝龍斌、馬英九、多位國民黨議員與文山區四十三位里長參選人齊聚一堂高喊凍蒜。蔣呼籲藍營支持者固票、催票、監票，唯有集中選票才有力量，「團結才能勝利」。

郝龍斌批陳時中身為指揮官時防疫無力，沒有特別照顧雙北市民，「不愛護台北市的人，我們不要他當台北市長」，呼籲大家用選票唾棄民進黨。馬英九則暗酸台北市長柯文哲未延續他與郝龍斌十六年市長任內推動眾多建設，非常可惜，「當國外的城市都在進步，台北早就緩慢下來」，馬期待蔣萬安突破框架，讓台北市迎頭趕上。

蔣萬安下午到新北市，進行新泰塭仔圳故事館「塭ㄟ故事館」市政參訪，並向侯友宜請益。侯表示，雙北是共同生活圈，他相信以蔣的能力，配合台北市議會的支持，一定會讓雙北不一樣，也期待與蔣攜手落實雙北共同的夢想。侯也呼籲蔣萬安，若當市長要處理好社子島開發。

若當市長 會與社子島居民做好溝通

蔣萬安表示，現階段社子島居民最希望做好安置、盡快改善排水汙水系統、解決公共設施用地問題，他承諾若擔任市長，會做好溝通、對話。

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