北市長選舉》陳增勞工政見 黃訪社子島 蔣固票倉 黃珊珊呼籲 社子島開發案勿再延

無黨籍台北市長參選人黃珊珊幫市議員參選人競總成立拉抬聲勢。（記者朱沛雄攝）

2022/10/03 05:30

〔記者鄭名翔／台北報導〕無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨接力為台灣民眾黨台北市議員參選人楊寶楨、陳宥丞、張志豪、張幸松的競選總部成立站台，力挺「小雞」進入議會，她還出席社子島在地活動，重申社子島開發案將做到戶戶安置，也會納入反對意見，但若是不要開發，將影響多數人利益，使全案再延宕五十年。

重申做到戶戶安置 納反對意見

黃珊珊昨早先與民眾黨主席、台北市長柯文哲及柯爸、柯媽、藝人郭子乾，共同為子弟兵陳宥丞競總成立站台壯聲勢，大讚陳擔任自己助理廿四年，深耕地方，平常就勤勞做事獲得選民認同，對他的選情深具信心。

對於副總統賴清德上週六為陳時中競選總部成立站台時稱，台北市是疫情起點，黃珊珊昨批是故意誤導，並將矛頭對準陳時中，認為他過去擔任防疫指揮官，應該很清楚「三＋十一」邊境管制政策才是導致病毒進入台北的關鍵，卻未清楚向市民交代，如今因參選再造成傷害，極不負責任。柯文哲也稱，賴清德此話為政治失言，他「預言」不出十二小時必會道歉。

議員參選人競總成立 站台力挺

黃珊珊下午出席「社子咱的家」生活藝術節開幕，受訪時再談社子島開發案，強調一切將按程序進行，未來開發必會做到戶戶安置，絕不讓任何人流離失所，也會納入反對者意見，由於此事攸關多數人利益，社子島禁建已五十年，若不執行將再延宕五十年，政府不該如此不負責任。

黃珊珊說，每個人都有表達意見的權利與自由，北市府也會設法解決各方困難，必把開發案完整規劃、執行，若只是堅持不要開發，將會損及多數人利益。

另外，陳時中昨原擬前往松山國小參加公益活動，卻因部分家長反彈、考量避免政治影響活動而取消；日前才因涉及違反台北市立大學校規，在北市大內盛大舉辦競選總部成立大會的黃珊珊則稱，場地租借都應按規定辦理，若有家長提出抗議，須由校方做判斷，勿藉此牽拖別人。

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