打「亡國感」大可不必 阿中：台灣人本就該守護這片土地
2022/10/03 05:30
〔記者鄭名翔、賴筱桐／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中競選總部上週六盛大成立，蔡英文總統、賴清德副總統、行政院長蘇貞昌等黨內天王齊聚，致詞聚焦抗中保台，卻遭質疑是操作「亡國感」；對此，陳時中昨表示，「抗中保台」為必做之事，但打「亡國感」則大可不必，因台灣人民本就該守護好這片土地。
至於近日選戰膠著，再傳出「棄陳保黃」的棄保討論，陳時中強調，此討論無意義，各參選人應各自努力、回歸政見，讓市民選賢與能。
蔡英文前天為陳時中站台時表示，台灣地位受國際肯定，講出「我是台灣人」也成為光榮、驕傲的事，但遺憾台北市未更加進步，須由陳時中帶領，成為全國典範；賴清德則肯定陳，不僅能為台灣發聲、深化民主、帶動進步，還可作為總統後盾。
對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安昨天表示，民進黨選到沒招了，又開始賣「芒果乾」，民進黨每次選舉只會操作意識形態，低估台北市民的智慧。
陳時中昨受訪強調，「抗中保台」為必做之事，但打「亡國感」則大可不必，因在台灣、中華民國這片土地上，每個人本就該顧好土地、守好自己，此為每位市民及官員都該負責去做的事，並無所謂「亡國感」。