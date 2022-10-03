為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    打「亡國感」大可不必 阿中：台灣人本就該守護這片土地

    民進黨台北市長參選人陳時中（中）昨日應邀出席第七屆關渡宮公益祈福GO路跑活動，熱情支持民眾上前為其加油打氣。（記者朱沛雄攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中（中）昨日應邀出席第七屆關渡宮公益祈福GO路跑活動，熱情支持民眾上前為其加油打氣。（記者朱沛雄攝）

    2022/10/03 05:30

    〔記者鄭名翔、賴筱桐／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中競選總部上週六盛大成立，蔡英文總統、賴清德副總統、行政院長蘇貞昌等黨內天王齊聚，致詞聚焦抗中保台，卻遭質疑是操作「亡國感」；對此，陳時中昨表示，「抗中保台」為必做之事，但打「亡國感」則大可不必，因台灣人民本就該守護好這片土地。

    至於近日選戰膠著，再傳出「棄陳保黃」的棄保討論，陳時中強調，此討論無意義，各參選人應各自努力、回歸政見，讓市民選賢與能。

    蔡英文前天為陳時中站台時表示，台灣地位受國際肯定，講出「我是台灣人」也成為光榮、驕傲的事，但遺憾台北市未更加進步，須由陳時中帶領，成為全國典範；賴清德則肯定陳，不僅能為台灣發聲、深化民主、帶動進步，還可作為總統後盾。

    對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安昨天表示，民進黨選到沒招了，又開始賣「芒果乾」，民進黨每次選舉只會操作意識形態，低估台北市民的智慧。

    陳時中昨受訪強調，「抗中保台」為必做之事，但打「亡國感」則大可不必，因在台灣、中華民國這片土地上，每個人本就該顧好土地、守好自己，此為每位市民及官員都該負責去做的事，並無所謂「亡國感」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    棄保風聲不斷 蔣：綠白算計 勿含淚投票
    2022/10/03 05:30

    棄保風聲不斷 蔣：綠白算計 勿含淚投票
    蔣營譏讀稿機 黃珊珊：快辯論 就知誰是
    2022/10/03 05:30

    蔣營譏讀稿機 黃珊珊：快辯論 就知誰是

    桃園市2022未來教育國際論壇熱鬧展開
    臺北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播