侯友宜合體蔣萬安 齊喊雙北合作

國民黨台北市長參選人蔣萬安（右）昨天與新北市長侯友宜（左），參訪塭仔圳故事館。（記者賴筱桐攝）

2022/10/03 05:30

〔記者賴筱桐、林良昇／綜合報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安昨和多名台北市議員參訪新北市塭仔圳市地重劃案，由新北市長侯友宜導覽介紹塭仔圳的開發過程。侯表示，將繼續推動蘆洲南、北側區段徵收案，結合台北市社子島共同發展，期待蔣擔任台北市長，快速開發社子島，促進雙北共榮共好。侯、蔣兩人合體造勢，攜手高喊「雙北合作、好好做事」。

蔣萬安稱讚說，從新北市塭仔圳開發案看到侯友宜的執行力、決心與魄力，帶領市府團隊與地主、廠家及居民做足溝通、對話，進行風險控管，不到三年時間就解決過去四十多年來，難以克服的四千多廠家搬遷問題，並動員一萬七千多人次深入地方傾聽民意、排除障礙，未來不管是社子島開發案或都市更新，都值得台北市借鏡學習。

侯友宜強調，雙北在交通、環境、社會福利提出許多共同政見，溝通無礙，不論是市政建設或願景規劃，雙方已在合作，未來會再一起努力；新北市蘆洲南、北側開發案，等內政部核定都市計畫後，就會儘速展開，除了新建蘆洲醫院，也預留四十五米路廊興建未來蘆洲到社子島的大橋，期待蔣萬安擔任台北市長，快速開發社子島促進雙北繁榮。

蔣萬安說，雙北許多議題要靠區域治理共同解決，只要有共同目標、理念一致，雙北在河川整治、交通建設、觀光推廣、教育規劃及共飲翡翠水庫等政見都可以合作，他跟侯友宜都是做實事的人，一定會攜手努力，擘畫更好的大台北生活圈，造福雙北市民。

另外，無黨籍台北市長參選人黃珊珊認為，社子島開發案不能以少數人利益影響多數人利益，未來仍應落實原有的區段徵收計畫；蔣萬安回應，他多次到社子島與居民座談，五十多年前在沒有配套措施的情況下列為洪氾區，造成居民很大的痛苦及委屈，他當選後將以務實的態度溝通、對話，符合在地居民的需求。

尋求連任的侯友宜日前提及國民黨主席朱立倫八年前競選新北市長連任時僅贏兩萬多票的前車之鑑。朱昨受訪坦言，常跟侯引以為戒，希望這次新北市民肯定侯、肯定國民黨，一定要出來投票。

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