北市公車標示錯誤 今年被檢舉40件

北市公車標示錯誤。（台北市議員王欣儀提供）

2022/08/03 05:30

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市公車路網四通八達，但北市議員王欣儀揪出，近一年來因公車路線標示錯誤遭民眾檢舉案件就高達四十件，包括站名錯誤、時間或路線不符、未標示起迄站、南北向標示錯誤，甚至錯植為他區路名，諸多離譜疏失，使外地乘客恐搭錯車、抱怨連連，王欣儀要求北市公運處立即修正勘誤，通盤檢討查核及複查機制。

對此，北市公運處長常華珍坦言確有此情形，已針對民眾檢舉錯誤處進行改善，並展開全面性的路線圖檢視修正，一個月內重新登錄於大台北公車路網，各公車站的路線圖則於三個月內完成盤點及勘誤修正，後續會再將業者提供的公車路線圖正確性納入評鑑項目，公運處也會加強核對。

行經路線標示其他區路名

王欣儀指出，北市所有公車路線圖都須經公運處審查核准後才可公布張貼，理應提供正確資訊，但近一年來卻遭民眾檢舉高達四十件，包括站名錯誤、路線不符、未標示起迄站、英文站名錯誤、標錯南北向等諸多缺失，造成外地乘客諸多困擾，更有搭錯車情形，怒批公運處「螺絲鬆了」。

王欣儀說，大台北公車網站及公車亭的公車路線圖都有站名標示錯誤情形，例如六一一路公車路線中，位於木新路的「指南路口」站及「木南公園」站，卻錯標為木柵路；羅斯福路幹線上位於文山區興隆路的興德國小，誤植為松山區的延壽街（見圖，王欣儀提供）。

公運處：檢視改善路線圖

王欣儀認為，業者修正路線圖後須函報公運處審查，確認無誤，才會予以備查，但仍被民眾發現諸多錯誤且遲未改善，公運處審查作為顯有缺失。

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