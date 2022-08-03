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    首頁　>　臺北市

    裴洛西訪台中下禁令 陳時中：中國常常生氣

    民進黨台北市長參選人陳時中（右）表示，對裴洛西訪台的心情是「有朋自遠方來，不亦樂乎。」（記者楊心慧攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中（右）表示，對裴洛西訪台的心情是「有朋自遠方來，不亦樂乎。」（記者楊心慧攝）

    2022/08/03 05:30

    中國深夜宣布禁止台灣百餘家食品輸入 陳認為只要謹慎因應 不必互相激怒

    〔記者楊心慧、鄭名翔、蔡亞樺／台北報導〕針對美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）抵台訪問，中國一日深夜宣布禁止台灣百餘家食品廠產品輸入。民進黨台北市長參選人陳時中昨晚受訪表示，中國常常在生氣，沒看到有什麼時候對台灣特別友善，但我們也不必互相激怒，只是沒辦法隨時注意中國什麼時候生氣，我們應要謹慎因應。

    陳時中指出，有裴洛西這麼重量級人物來台，且美國同樣是理念相近、追求自由民主的國家，套一句話就是「有朋自遠方來，不亦樂乎。」

    而國民黨對裴洛西來台意見分歧，陳時中表示，要對自己的國家有信心，我們都是勇敢的台灣人，我們都是堅毅的台灣人，在總統蔡英文的領導之下，因應國際的形勢，取得我方最有利的地位，全體台灣人應一起努力。

    蔣萬安：中共若過激反應沒有必要

    國民黨台北市長參選人蔣萬安昨受訪表示，中華民國是主權獨立國家，本來就可以接待國際友人前來，如果中共過激反應沒有必要。

    媒體問蔣萬安裴洛西訪台是否以立委身分交流？蔣萬安說，他還沒收到相關通知，但如果有確定行程他會審慎評估，看相關時間做規畫安排。

    蔣萬安提到，希望相關方慎防台灣周邊的軍事緊張升高，也呼籲國人對直接承受最大壓力的國軍給予最大支持。蔣還以英語問候裴洛西，強調中華民國永遠是美國在亞洲的夥伴。

    黃珊珊：中國頻恫嚇 台灣不可輕忽

    台北市副市長黃珊珊說，裴洛西是她所景仰的資深政治前輩，而中華民國做為主權獨立國家，有權利及信心與全世界來往，歡迎各地對台友善的客人，北市府必會好好接待、審慎做好維安工作，而其他政黨也沒必要藉此提「抗中保台」等操弄意識形態對立，和平才是台灣人民所冀望。

    至於裴洛西訪台引發中國頻頻恫嚇，黃珊珊認為，台灣不可輕忽、須審慎為之，不必挑釁但也不用過度緊張，然任何事情都有可能影響選舉，但最終都須避免製造衝突，其他政黨沒必要藉此提「抗中保台」等操弄意識形態對立，強調台灣人民期盼和平穩定、經濟繁榮，民生至上才是最重要的事情。

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