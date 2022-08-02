《3北市長參選人聚焦救內湖交通》 交通局長：3人做法皆可行

2022/08/02 05:30

〔記者鄭名翔、蔡思培／台北報導〕台北市長選戰聚焦內湖交通問題，三名參選人均提出政策方向，而過去曾誇下海口「九個月內解決內湖交通」的台北市長柯文哲卻頻開砲、批評他黨政見，引發北市議員不滿；而台北市交通局長陳學台、捷運局長張澤雄均認為，三名參選人所提解方的方向一致、做法可行，最終仍須靠捷運才可改善內湖交通。

陳時中︰交通管理 捷運工期縮至八年

民進黨台北市長參選人陳時中日前指出，內湖交通短期須靠交通管理方式，中期則規劃道路延伸，長期須仰賴捷運建設，並主張將過去往往耗時十年以上的捷運工期縮短至八年，卻被柯文哲嗆是「信口開河」、副市長黃珊珊酸稱「部長要開營造廠來標嗎」，國民黨參選人蔣萬安昨也跟進批，蓋捷運非菜市場拍賣喊價，「喊大聲就較快」。

黃珊珊︰遷建松機 闢建內湖聯外道路

黃珊珊則主張遷建松山機場後闢建內湖聯外道路，並稱捷運工程受限缺工缺料而頻流標才是核心問題，但遭陳時中競選總部政策小組總召集人、立委管碧玲批是「魚目混珠式的說謊」，因關鍵的東環段尚未細部設計、未編預算，無關缺工缺料；黃珊珊昨反擊，東環段尚未經中央核定，當然無細部設計及預算，嗆聲「請委員去監督交通部快一點」。

蔣萬安︰加速建置新捷運、道路闢建

而蔣萬安提出應加速建置新捷運路線、尋求道路闢建等，遭黃珊珊酸「早就在做」；蔣萬安昨再強調，交通建設都是歷任市長一任接一棒共同完成，從最早的前市長黃大洲六線齊發，再由歷任市長陳水扁、馬英九、郝龍斌陸續完成多條捷運線，若未來當選必會加速進行捷運建設，並思考闢建新路線的可能性。

陳學台、張澤雄︰捷運是最終解方

陳學台昨於議會答詢議員王鴻薇時指出，三名參選人所提方向一致，都是可行解方，但松機遷建討論逾廿年，確有窒礙難行之處，當前仍須靠捷運東環段解決內湖交通問題；張澤雄認為，三人均認同捷運是最終解方，但以過去經驗，從中央核定到完工期間包括都市計畫變更、用地取得等，都須超過十年時間，再加上近年缺工缺料問題嚴重，若要縮短工期勢必更為困難。

改善塞車 許淑華批柯文哲信口開河

市議員許淑華則砲轟柯文哲，過去誇海口稱九個月解決內湖塞車問題、撂話「多換幾個局長就可以改善」，但是八年任內僅兩次主持內湖交通改善會議，態度消極，最後還冷言稱「內湖交通沒救了」，此才是真正的「信口開河」；許淑華要求交通局，應該針對包括增設引導、地下通道等改善方案，由府級單位與交通部主管機關協調，並建議柯文哲將此議題提報行政院院會討論。

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