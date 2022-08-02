不孕症補助 陳時中︰至少7立委質詢

國民黨台北市長參選人蔣萬安（中）表示，針對擴大人工生殖補助政策，去年三月在立法院質詢兩次並提案。（蔣萬安委員辦公室提供）

2022/08/02 05:30

打臉蔣萬安自誇成功爭取 陳︰行政院功勞最大 讓政策提早一年實施

〔記者何玉華、吳柏軒、蔡思培／台北報導〕台北市長選戰議題不斷燒，國民黨籍參選人蔣萬安稱成功爭取擴大不孕症補助，批評民進黨參選人陳時中在衛生福利部長任內沒有成效；陳時中昨表示，這項政策自二○一五年起規劃，二○一九到二○二一年間至少有超過七名立委質詢，最大功勞應是行政院提早一年實施，讓對的政策立刻啟動。

陳︰政策成功 大家爭說講過

蔣萬安卅日受訪提到催生政策明確制定人工生殖補助資格放寬範圍，被朋友稱為「助生叔叔」，批評陳時中帶領的衛福部做不出成效；陳時中昨天受訪被問到此事時說，政策成功跟吸引力夠，大家就都會出來說「我有講過」。

陳時中回憶說，政策從二○一五年起規劃，一開始有排富條款，且要適齡適婚等條件，限制相對嚴格，確實受益人較少；二○一九年起有不少立委質詢，包含何志偉、邱泰源、羅明才，二○二○年有林淑芬、莊競程、管碧玲、吳玉琴，到二○二一年三月後，蔣萬安也質詢，顯示大家看到政策需要建言。

蘇揆拍板對的政策立刻開始

陳時中說，二○二○年碰上疫情嚴峻，他仍指示國健署研議不孕症補助；而此事最大功勞應是行政院，本來預計今年才要開始補助，但行政院長蘇貞昌當時說「對的政策要立刻開始」，便在去年七月一日擴大實施不孕症治療（試管嬰兒）等補助方案。

蔣︰去年三月兩度質詢並提案

蔣萬安指出，他去年三月就在立法院質詢兩次並提案；第一次質詢時，陳時中沒有正面承諾及回應相關做法，他當時具體講出癥結點，告知要放寬申請資格標準，行政院七月才拍板定案，這些在立法院公報紀錄都能明確查到。

蔣大酸民進黨，「你要拿香跟著拜也可以，你要來照著我的提案接受推行，我也很樂意看到這樣的結果，但不要在選舉的時候惡意抹黑造謠」。

民進黨台北市長參選人陳時中（中 ）表示，擴大人工生殖補助，至少超過七名立委曾經質詢。（記者田裕華攝）

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