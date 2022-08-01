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    首頁　>　臺北市

    北市健身房契約不平等 倒閉拿不到退費

    2022/08/01 05:30

    疫情影響 兩年半倒閉13家

    〔記者蔡思培／台北報導〕受武漢肺炎疫情影響，台北市兩年半來已有十三家健身房倒閉，影響上千名會員。台北市議員戴錫欽表示，雖然健身房會員有信託履保，但有健身房信託不確實，倒閉後有高達十八％會員不在信託履保名單，這些「超發會員」最後成為「消保孤兒」。戴呼籲台北市政府檢討健身房契約不平等內容，協助會員救濟。

    體育局︰將與法務局研議協助

    北市體育局表示，已多次函請健身房辦理退費事宜及提供退費窗口、聯繫專線，並提供尚未退費清冊給體育局，以保護消費者權益；體育局也會與法務局開會，請健身房、銀行研議退款方式並說明辦理情形。體育局表示，後續會針對現行定型化契約履約保證額度及查核機制，函詢中央教育部協請釋示。

    戴錫欽表示，健身房倒閉時，會員可向銀行申請履保的申報，刷卡消費會員可在一定期限內申請爭議款。但戴在協調已倒閉健身房會員處理退費爭議時，有十八％以上會員不在信託履保名單，質疑健身房信託不確實、教育部訂的「健身房定型化契約」不公平不合理，沒有訂定履保核實方案。戴說，市府在健身房倒閉前的行政調查，沒將「是否核實信託履保」納入，導致「超發會員」成消保孤兒。

    議員︰18％超發會員成消保孤兒

    戴錫欽說，現行法令未規定業者需提供會員契約予銀行核實信託履保，也讓不少「健身房契約未留存」的會員，後續在與銀行「申報信託履保」時難求償。

    戴說，有健身房倒閉至今，仍有一千三百多名會員未收到退費，且業者提供給市府的退費爭議款，與信託銀行履保金額更有四百萬元爭議差額。

    戴呼籲市府檢討健身房契約不平等內容，並協助會員救濟，也建議市府與教育部一起研議提高健身房契約現行五十％履保額，市府未來例行性稽查健身房時，也要詳查每個會員的信託履約狀況。

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